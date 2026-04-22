El Chelsea anuncia la destitución inmediata de Liam Rosenior y el nuevo entrenador elegido hasta final de temporada

El inglés, que llegó a comienzos de enero, ha sido oficialmente destituido por la crisis de resultados que atraviesa el equipo, con cinco derrotas consecutivas en la Premier League. Calum McFarlane asumirá el cargo, de manera interina, hasta el final de la presente campaña

El Chelsea ha confirmado las sospechas con Liam Rosenior, que ha sido destituido de manera inmediata del cargo. El entrenador inglés ha agotado la paciencia de la dirección deportiva, sobre todo tras las cinco derrotas consecutivas que ha firmado el equipo londinense en la Premier League, lo que les ha dejado séptimos.

Por ello, el Chelsea ha anunciado a Calum McFarlane para que sea el técnico, de manera interina, hasta final de temporada, dónde tendrá que afrontar las semifinales de la FA Cup contra el Leeds United y los últimos cuatro encuentros de la Premier League, frente al Nottingham Forest, Liverpool y Tottenham.

El Chelsea comunica oficialmente la destitución de Liam Rosenior

Por un lado, el Chelsea ha comunicado de esta manera la destitución de Liam Rosenior: "El Chelsea Football Club ha rescindido hoy el contrato de su entrenador, Liam Rosenior. En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el club".

Además, el Chelsea afirma que "Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada. Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro.

Calum McFarlane, elegido para el banquillo de Stamford Bridge hasta final de temporada

Además, en el mismo comunicado, el Chelsea ha informado quién va a coger las riendas del banquillo hasta final de temporada: "Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup".

Sin embargo, el Chelsea pone el foco en la firma del siguiente entrenador, con el objetivo de que pueda a estar cerrado antes de comenzar la pretemporada de la siguiente temporada: "Mientras el club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo".

El Chelsea, ante un objetivo claro tras la salida de Liam Rosenior

El Chelsea, que espera a las pruebas por Estevao y Enzo Fernández, cuenta con el objetivo claro de alcanzar la final de la FA Cup, dónde esperarán Manchester City o Southampton. Para ello, el club inglés deberá derrotar al Leeds United en las semifinales, que tendrán lugar este domingo en Wembley.

Por otro lado, tras la salida de Liam Rosenior, el club que va dirigir Calum McFarlane desde el banquillo, afrontará las cuatro últimas jornadas de la Premier League, dónde esperan poder acabar en puestos europeos. Por delante no lo tendrán nada fácil, ante rivales como Nottingham Forest o Tottenham, que se encuentran en la lucha por lograr la salvación; o Liverpool, en la parte alta, o Sunderland, undécimo en la clasificación.

Las lesiones musculares, factor clave en el Chelsea

Calum McFarlane asumirá un difícil papel en el banquillo del Chelsea, ya que tendrá que lidiar, entre otros temas, con la gran cantidad de bajas que tiene el equipo en estos momentos. En el choque del pasado martes ante el Brighton, Liam Rosenior no pudo contar con hasta siete futbolistas por diferentes problemas musculares, lo que hizo tener que utilizar a jugadores que no suelen tener protagonismo.

En este sentido, las bajas por lesión fueron las de Levi Colwill, Jamie Gittens, Reece James, Jorgensen, Joao Pedro, Cole Palmer y Estevao. Por ello, el nuevo técnico del Chelsea, que podría asumir un alto coste por la destitución de Liam Rosenior, estará pendiente de futbolistas que han tenido un rol especialmente importante en los últimos meses, sobre todo los dos últimos, de cara a la parcela ofensiva.