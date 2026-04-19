Preocupación en el Chelsea por las lesiones de Estêvão y Enzo a meses del Mundial

Las lesiones de Estêvão y Enzo Fernández en el Chelsea encienden las alarmas con el Mundial cada vez más cerca

Estêvão y Enzo, lesionados a poco de la Copa del MundoImago

El partido entre Chelsea y Manchester United dejó una imagen especialmente dura en Stamford Bridge. El joven delantero Estêvão apenas pudo disputar los primeros minutos del encuentro antes de abandonar el campo por una lesión muscular en el muslo.

Según explicó el entrenador Liam Rosenior, el futbolista brasileño quedó completamente afectado por la situación. El técnico aseguró que el jugador estuvo “desconsolado y llorando en el descanso”, visiblemente afectado por no poder continuar en un partido importante para el equipo.

Una acción desafortunada que terminó en cambio obligado

La lesión se produjo cuando Estêvão se encontraba en una clara acción ofensiva, lanzado hacia la portería rival. En ese momento, sufrió un mal apoyo que derivó en una molestia inmediata en el isquiotibial, obligando al cuerpo técnico a sustituirlo de forma preventiva.

El atacante intentó finalizar la jugada con un disparo, pero ya mostraba claros signos de dolor antes de caer al césped. Aunque logró abandonar el campo por su propio pie, lo hizo con evidentes dificultades físicas.

Preocupación médica y pruebas pendientes

El cuerpo médico del Chelsea ha activado los protocolos habituales y el jugador será sometido a pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión. De momento, existe preocupación por una posible lesión muscular de cierta gravedad, lo que podría dejarlo fuera durante varias semanas.

Además, el contexto aumenta la alarma, ya que el futbolista ya había sufrido un problema similar recientemente, lo que genera dudas sobre su continuidad a corto plazo.

Impacto en el equipo y en la selección brasileña

La situación no solo preocupa al Chelsea, sino también a la selección de Brasil, que sigue de cerca la evolución del jugador. Con el Mundial cada vez más cerca, cualquier ausencia prolongada sería un contratiempo importante para sus aspiraciones internacionales.

El calendario también juega en contra, ya que el atacante se perdería partidos clave tanto en la Premier League como en competiciones nacionales si la lesión se confirma como seria.

Más problemas físicos para el Chelsea

El encuentro no solo dejó la baja de Estêvão. El mediocampista Enzo Fernández también terminó el partido con molestias físicas, en este caso en la zona del gemelo, tras un gran esfuerzo durante el encuentro.

Rosenior explicó que el jugador será evaluado en las próximas horas, aunque inicialmente se espera que pueda tratarse solo de una sobrecarga o calambre.

Derrota y preocupación en Stamford Bridge

El Chelsea terminó cayendo por 0-1 ante el Manchester United, con un gol decisivo de Matheus Cunha justo antes del descanso. El resultado complica la situación del equipo en la tabla, que sigue luchando por mantenerse en puestos europeos.

Entre lesiones, desgaste físico y una derrota dolorosa, el conjunto londinense afronta una semana clave con múltiples dudas en su plantilla y un panorama médico que genera máxima preocupación.