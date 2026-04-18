Arabia Saudí, rival de España en el Mundial, despide a Renard a semanas del debut

Arabia Saudí destituye a Hervé Renard a pocas semanas del Mundial y agita el grupo de España

La Selección de Arabia Saudí ha protagonizado uno de los movimientos más sorprendentes a pocas semanas del inicio del torneo: la destitución inmediata de Hervé Renard. La decisión llega en un momento delicado, a escasos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, donde el combinado saudí compartirá grupo con la selección española.

Un adiós precipitado tras resultados preocupantes

El técnico francés, que había regresado al banquillo a finales de 2024 para iniciar una segunda etapa, no ha logrado sostener la confianza tras un parón internacional muy negativo. Las derrotas ante Egipto (0-4) y Serbia (1-2) han sido determinantes para que la federación tome la decisión de prescindir de sus servicios.

Estos resultados han generado dudas sobre el nivel competitivo del equipo justo antes de una cita clave, provocando una reacción drástica en busca de un cambio inmediato.

De héroe nacional a salida inesperada

La salida de Renard resulta especialmente llamativa por su pasado exitoso al frente del equipo. En el Mundial de Qatar 2022, el entrenador lideró una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a la Selección de Argentina en el debut, un triunfo que quedó grabado en la historia del país.

A pesar de ese legado, su segunda etapa no ha alcanzado las expectativas. Aunque logró clasificar nuevamente al equipo para el Mundial, los resultados recientes y la falta de títulos han terminado por pesar más que sus éxitos anteriores.

Opciones sobre la mesa para el relevo

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la federación saudí ya trabaja en la elección de un sustituto. Entre los nombres que suenan con más fuerza aparecen Giorgos Donis y Péricles Chamusca, ambos con experiencia en el fútbol de la región.

El reto será mayúsculo: asumir el cargo en un contexto de urgencia y preparar al equipo en tiempo récord para competir en un grupo exigente.

Un grupo complicado con España en el horizonte

Arabia Saudí afrontará la fase de grupos del Mundial junto a selecciones de alto nivel como España, Uruguay y Cabo Verde. El duelo ante el combinado español será uno de los momentos clave del torneo para los saudíes, especialmente tras este cambio en el banquillo.

La incertidumbre ahora gira en torno a cómo afectará esta decisión al rendimiento del equipo. La salida de Renard abre un nuevo escenario en el que la estabilidad será fundamental.

Un giro que puede marcar el torneo

El relevo en el banquillo a tan poco tiempo del inicio del Mundial añade un factor imprevisible para Arabia Saudí. La selección deberá adaptarse rápidamente a nuevas ideas y métodos si quiere competir con garantías.

Lo que está claro es que esta decisión no pasa desapercibida: supone un cambio radical en plena cuenta atrás, que podría influir tanto en el rendimiento del equipo como en el desarrollo del grupo.