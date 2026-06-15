La vuelta de Gerard Deulofeu: libre, tras tres años sin jugar

El extremo catalán ha vuelto a trabajar sobre el césped en las últimas fechas, marcándose este verano como el de su recuperación; sin ofertas concretas sobre la mesa, está más cerca de su objetivo: volver a sentirse futbolista

Ya ha pasado bastante tiempo desde Gerard Deulofeu parecía destinado a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol español, siendo una de las principales estrellas de la sub 21 de España junto al canario Jesé Rodríguez. Formado en La Masia, internacional con España y con experiencia en clubes como Barcelona, Everton, Sevilla, Milan o Watford, el extremo catalán Gerard Deulofeu encontró en el Udinese italiano su mejor versión. Sin embargo, cuando atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera como futbolista, una grave lesión cambió por completo su vida como futbolista hasta el punto que hoy día, tres años después, sigue sin haber conseguido disputar un partido como profesional.

Una travesía por el desierto en la que Deulofeu sigue luchando contra el tiempo, el dolor y los pronósticos médicos para intentar volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol de máximo nivel. El calendario juega en su contra, aunque el catalán no tira la toalla y este verano podría acabar de cumplirse el milagro.

La lesión de Gerard Deulofeu que lo apartó de los terrenos de juego

Todo comenzó en enero de 2023. Durante un partido con el Udinese, cuando Deulofeu sufrió una grave lesión en la rodilla. Lo que inicialmente parecía una recuperación complicada pero asumible para un futbolista de alto nivel, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el internacional español.

La aparición de complicaciones agravaron notablemente el proceso, tras pasar por el quirófano. Una infección afectó a la articulación y provocó daños en el cartílago, alargando una recuperación que se ha convertido en una de las más largas y complejas que se recuerdan en el fútbol europeo reciente. Deulofeu, pese a ello, no se da por vencido, apoyándose siempre en su familia.

Deulofeu ha temido por su salud

Y es que el problema de Gerard Deulofeu ha ido más allá del mero fútbol. El propio futbolista ha reconocido públicamente en varias entrevistas que llegó a plantearse si volvería a caminar con normalidad. "A veces pienso que lo mejor es terminar", llegó a asegurar. Lejos de una recuperación convencional, el internacional español tuvo que afrontar meses especialmente difíciles en los que la prioridad dejó de ser competir para centrarse simplemente en recuperar movilidad y calidad de vida.

Por momentos, la posibilidad de volver a jugar parecía completamente descartada, aunque todo ha cambiado en los últimos meses, en los que se ha podido ver a Deulofeu trabajando en las instalaciones de Udinese, donde le han permitido continuar con su recuperación a pesar de que ya no tiene contrato con ellos.

El apoyo del Udinese y una lucha que dura más de tres años

A pesar de la gravedad de la situación, Deulofeu nunca dejó de intentarlo. El Udinese, consciente de todo lo que había aportado al equipo antes de la lesión, mantuvo su respaldo incluso cuando la recuperación se complicó. Pese a que el atacante ya no tiene contrato con la entidad italiana, el club le ha permitido seguir utilizando sus instalaciones y continuar trabajando junto a los profesionales que han acompañado todo el proceso de recuperación.

Esa confianza mutua ha permitido que el futbolista continúe persiguiendo un objetivo que muchos consideraban imposible y que ahora llega a su momento clave: tras años de trabajo silencioso, Deulofeu ha vuelto a ejercitarse sobre el césped y a realizar ejercicios con balón. Las imágenes de sus entrenamientos, de hecho, han despertado la ilusión entre aficionados españoles e italianos, que siguen muy de cerca la evolución de un futbolista cuya carrera parecía haber terminado demasiado pronto. ¿Volverá a jugar al fútbol Deulofeu?

La incógnita sobre el futuro de Gerard Deulofeu

Actualmente, Gerard Deulofeu se encuentra sin equipo. Y lo cierto es que en las últimas semanas tampoco existen rumores que lo coloquen en el mercado. Tampoco sorprende a nadie, pues la explicación es evidente: antes de pensar en un nuevo contrato, el jugador necesita demostrar que puede competir nuevamente al máximo nivel.

Por ahora, eso sí, no existe ningún tipo de contacto ni de negociación avanzada con ningún club. Eso sí, mantiene cartel en Italia, donde los rumores lo colocan de nuevo en Udinese si finalmente consigue superar los problemas físicos que todavía arrastra. La relación entre ambas partes sigue siendo excelente y muchos consideran que el club friulano sería el lugar ideal para protagonizar un retorno tan especial, aunque no hay nada oficial.

El gran objetivo de Deulofeu: volver a jugar un partido oficial

A sus 31 años, Deulofeu continúa persiguiendo una meta que hace apenas unos meses parecía inalcanzable. Después de más de mil días alejado de la competición, el catalán sigue entrenándose con la esperanza de disputar un partido oficial. El fútbol espera y Gerard Deulofeu todavía no ha dicho su última palabra.