El nuevo destino de Kevin De Bruyne tras quedar descartado del Inter de Miami

El centrocampista belga ha dejado buenas sensaciones con su país en el Mundial 2026 por lo que con su futuro en el Nápoles pendiendo de un hilo, varios equipos se han interesado en su fichaje

El futuro de Kevin de Bruyne es una incógnita, a pesar de haber demostrado su todavía potencial en el Mundial 2026. El centrocampista belga ha sido una pieza importante para su país en esta competición, aunque finalmente cayeron contra España, que luego se proclamó campeona. Sin embargo, a De Bruyne le ha servido para generar el interés de varios clubes mientras decide si seguir o no en el Nápoles.

El belga aún tiene contrato por una temporada más, hasta junio de 2027, pero antes que dejarle salir gratis el club italiano tratará de darle salida este verano. Parecía que De Bruyne estaba cerca del Inter de Miami, el equipo de Leo Messi al que recientemente se ha unido Casemiro, pero esta operación ha quedado descartada por la prensa internacional. Sin embargo, sí hay equipos que lo quieren llevar a la MLS.

El futuro de Kevin de Buyne apunta a la MLS: Chicago Fire toma ventaja

A pesar de que el Inter de Miami no va a intentar el fichaje de Kevin de Bruyne, debido tanto a la planificación de la plantilla como a los límites salariales, se han abierto varios destinos para el belga en la MLS. Equipos como el Chicago Fire y el San Diego FC son los principales interesados, a la espera de que el centrocampista tome una decisión respecto a si continuar o no en el Nápoles.

El jugador de 35 años solo ha estado una temporada en el club italiano, y aunque dejó destellos de su calidad. Llegó al Estadio Diego Armando Maradona como un fichaje estrella y fue importante en el centro del campo, además de participar en goles importantes y ser una pieza clave a las órdenes de Antonio Conte. Sin embargo, una lesión muscular en el isquiotibial frenó su continuidad. Ahora, tras despejar dudas en el Mundial, varios clubes de la MLS se interesan en hacerse con sus servicios y volver a incorporar a una estrella a su liga.

Los equipos que pretenden el fichaje de De Bruyne en la MSL

En la carrera por hacerse con los servicios de Kevin de Bruyne está primero el Chicago Fire. El club se ha propuesto convertir al belga en su gran estrella y lleva tiempo interesándose en su situación. De igual forma, el San Diego también se fijó en el centrocampista desde hace meses, y su proyecto podría convencer a De Bruyne. Sin embargo, la decisión está en manos del futbolista, que primero debe decidir si salir del Nápoles o quedarse una temporada más en la Serie A.