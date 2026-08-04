El vestuario del Barça, molesto con Ferran Torres por sus últimas insinuaciones

Las declaraciones del internacional español dejando en el aire su continuidad en el club han generado un creciente malestar entre algunos de sus compañeros; la entidad mantiene la calma y espera resolver la situación a su vuelta de vacaciones a partir del 12 de agosto

Ferran Torres se erige como uno de los grandes protagonistas de la actualidad deportiva a cuenta de la incertidumbre que se está generando con respecto a su futuro, probablemente lejos del Camp Nou. El delantero valenciano, todavía de vacaciones tras proclamarse campeón del mundo con España, ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para hacer una serie de entrevistas con distintos medios de comunicación norteamericanos en las que ha hablado abiertamente de su situación contractual y ha dejado claro que su continuidad en el equipo azulgrana no está ni mucho menos garantizada.

El jugador de Foios tiene una importante oferta del PSG y es consciente de que posee buenas cartas en esta manga a la hora de intentar negociar su renovación al alza, de ahí sus declaraciones contenidas en las que viene a plagar de dudas su futuro en el equipo blaugrana. "El Barça tiene que demostrar que me quiere", ha llegado a comentar. Hay que recordar que lleva más de medio año sin hablar con Deco.

Por contra, sus palabras no han generado ni un solo movimiento en los despachos azulgranas por el momento y, sin embargo, han sentado especialmente mal dentro del vestuario azulgrana. Según informa El Desmarque, las declaraciones del internacional español han provocado malestar entre algunos de sus compañeros, que no entienden que esta cuestión tan delicada la haya querido trasladar al terreno de lo público a través de diferentes intervenciones en medios de comunicación.

Ferran no ha tenido inconveniente a la hora de reclamar al Barcelona una muestra de confianza para continuar y ha dejado muy abierta la puerta a estudiar otras propuestas, un posicionamiento que ha generado verdadera incomodidad en un grupo que siempre ha sido tremendamente 'barcelonista' ante este tipo de cuestiones. El delantero ha dejado claro que quiere "tomar la decisión correcta". El Barça, mientras tanto, espera a conocer cuál es esa decisión definitiva, pero sus declaraciones han abierto una grieta que ya trasciende los despachos y ha empezado a generar incomodidad dentro del propio vestuario.

Ferran pone su futuro en manos del Barça

El delantero ha sido muy claro en su tour de entrevistas en Estados Unidos. "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe", afirmó cuando fue preguntado por su futuro. Poco después fue todavía más explícito al reclamar al club que demuestre que realmente quiere contar con él. "El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, todo se hablará", señaló, poniendo sobre la mesa una cuestión que hasta ahora se había tratado fundamentalmente entre el club y su entorno.

La situación es especialmente delicada porque el futbolista afronta la última temporada de su contrato. Ferran termina su vinculación en junio de 2027 y, si no existe acuerdo para renovar, podría quedar libre el próximo verano. Evidentemente, el FC Barcelona quiere evitar su marcha gratuita, pero tampoco parece dispuesto a entrar en una carrera económica para satisfacer sus pretensiones salariales o al menos igualar las de otro club interesado como el PSG, un gigante con el que el Barça no puede competir ni por asomo en cuanto a sueldos.

Malestar en el vestuario azulgrana

Las palabras del valenciano no han sido recibidas de la misma manera en todos los estamentos del club. Mientras en los despachos existe cierta calma y se interpreta incluso que las declaraciones pueden formar parte de una estrategia para mejorar las condiciones de su renovación, en el vestuario se ha generado cierta crispación con su compañero.

La sensación de algunos jugadores es que este tipo de problemas deberían resolverse internamente y no mediante declaraciones públicas. El Barcelona considera que ha respaldado al delantero durante su etapa como azulgrana y ahora espera que sea el propio futbolista quien aclare directamente cuáles son sus intenciones.

Hansi Flick también está pendiente de la situación. El técnico alemán cuenta con Ferran y lo considera pieza importante para su proyecto, pero es consciente de que cualquier opción de fichar a Julián Álvarez dependerá de lo que ocurra estas próximas semanas con Ferran.

El PSG, atento a la situación de Ferran

El contexto de sus declaraciones no es ni mucho menos casual. Ferran Torres sabe que tiene mucho mercado ahora que se ha convertido en el héroe del Mundial, aunque es la propuesta del PSG de Luis Enrique la que más le seduce. El conjunto francés todavía no habría presentado una oferta formal al Barcelona, a la espera de conocer cuál será la disponibilidad del club.

La postura azulgrana se mantiene en que Ferran no está oficialmente en venta, pero si el futbolista decide que quiere marcharse, el club estudiará una propuesta que esté a la altura de su valor de mercado. Una cantidad cercana a los 50 millones de euros sería el punto de partida que manejaría el Barça para plantearse seriamente una salida, cifra similar a la que el propio club francés pagó en 2023 por Ousmane Dembélé.

El futuro del valenciano también está relacionado con la planificación ofensiva del Barcelona. El club necesita reforzar la delantera y mantiene objetivos importantes en el mercado, mientras que una eventual salida de Ferran permitiría liberar espacio y generar recursos para afrontar nuevas operaciones. Ferran deberá regresar a los entrenamientos el próximo 12 de agosto y será entonces cuando todas las partes podrán sentarse cara a cara para conocer sus intenciones.