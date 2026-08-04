El Racing de Santander pesca en la Juventus: así es Pedro Felipe, su quinto fichaje

El club cántabro confirma su quinta incorporación y a anuncian el fichaje de Pedro Felipe después de llegar a un acuerdo con la Juventus y así fortalecer su defensa de cara a su regreso a Primera división

El mercado de fichajes cada vez está más cerca de su fin y los clubes aprovechan para seguir reforzando sus plantillas. El Racing de Santander ha anunciado este martes su quinto refuerzo con el fichaje de Pedro Felipe, que llega a La Liga procedente de la Juventus. El central brasileño se une a la plantilla de José Alberto López para reforzar la defensa con un joven talento.

El brasileño tiene experiencia en la Serie A gracias a que esta pasada temporada ha jugado como cedido en el Sassuolo. Ahora, Pedro Felipe firma por el Racing para ayudar al equipo a lograr la permanencia en el año de su regreso a la Primera división.

El Racing de Santander hace oficial el fichaje de Pedro Felipe hasta 2030

El conjunto verdiblanco ha anunciado este martes un nuevo refuerzo procedente de la Juventus, aunque debido a su juventud no ha podido consolidarse en el equipo italiano. Por ello, a sus 22 años llega al Racing de Santander para ser un jugador decisivo en el once inicial y poder tener su explosión en una de las grandes ligas de Europa, en el regreso del equipo a la máxima categoría.

Pedro Felipe destaca por su gran potencia física, siendo un central de 1,90 y 86 kilos, y por su dominio del juego aéreo y desplazamiento de balón. Una operación que se ha resuelto por una cifra económica en torno a los 500.000 euros para las próximas cuatro temporadas. Además, llega como una opción fresca de relevo ante la posible salida de Jorge Salinas. Aunque eso sí, tendrá que ganarse un puesto en el once titular.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Vitoria y en 2022 se incorporó al Palmeiras, con el que se proclamó Campeón de la Copa de Brasil y del Campeonato Paulista Sub-20. Después, apostó por el fútbol europeo y fichó por la Juventus, uniéndose a su filial y debutando en la Serie A la pasada temporada como cedido en el Sassuolo

El Racing pesca en la Juventus y apuesta por talento joven para su defensa

Este fichaje demuestra que el club, además de tener a jugadores con experiencia, como el regreso de Sergio Canales, también apuestan por el talento joven. Pedro Felipe llega con 22 años y con un contrato de larga duración, confiando en la progresión que puede tener en la máxima categoría del fútbol español.

De esta forma, el defensa brasileño se une a un mercado de fichajes del equipo verdiblanco en el que destacan nombres como Sergio Canales, Facundo González ,Asier Villalibre y Yassir Zabiri.