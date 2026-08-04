Kovacic decide su futuro

El jugador croata se ha pronunciado sobre las especulaciones que le colocaban lejos del Manchester City y tras una conversación con Enzo Maresca ha tomado una decisión para la próxima temporada

El Manchester City se prepara para una temporada muy diferente tras la marcha de Pep Guardiola. El técnico español abandona el club después de una década dirigiendo el banquillo del Etihad, por lo que es importante mantener una plantilla fuerte, especialmente si pierden a Rodri en caso de que se complete su fichaje por el Real Madrid. Por ello, se aseguran que Mateo Kovacic continúe en el equipo.

El croata entra en su último año de contrato y aún no ha ampliado su vinculación con los 'citizen', por lo que había grandes posibilidades de que saliera de Manchester este verano, evitando que pueda irse gratis a final de temporada. Sin embargo, el centrocampista ha decidido su futuro y continuará defendiendo la elástica celeste, y mucha culpa de ello es de Enzo Maresca.

Enzo Maresca, decisivo en la decisión de Kovacic de continuar en el Manchester City

Mateo Kovacic, internacional con Croacia, ha sido uno de los nombres de este mercado de fichajes. El centrocampista ya destacó en el Real Madrid y aunque en el Manchester City no ha sido titular indiscutible, sí se ha convertido en un recurso fundamental, que con Enzo Maresca tomará más protagonismo. Así se lo ha dicho el nuevo entrenador y en función de eso ha decidido que seguirá en el club 'citizen'.

"Hablé con Maresca, por supuesto" reconoce Kovacic, después de haber despertado el interés de clubes como el Inter de Mila, el West Ham y hasta de Arabia Saudí. Sin embargo, su nuevo entrenador le ha dado la información que necesitaba para decidir su futuro. "Él cuenta conmigo, y al final siempre depende de uno dar lo mejor de sí, estar en la mejor forma posible" ha explicado el croata.

"Para mí, fue importante escuchar que el club cuenta conmigo, que él cuenta conmigo, y que ahora me toca a mí dar lo mejor de mí" desvela el centrocampista de 32 años. "No sentí ninguna duda por su parte" añade, por lo que sus dudas están resueltas y la próxima temporada seguirá en el City.

El Manchester City conserva a Kovacic a la espera de ver que ocurre con Rodri

La confirmación por parte del centrocampista de que no irá a ningún otro equipo supone un gran alivio para el City, que tiene en la cuerda floja a uno de sus jugadores clave como es Rodri. Tras el gran Mundial que ha hecho con España, proclamándose campeón, el Real Madrid se ha lanzado a por su fichaje y en los últimos días ha intensificado las negociaciones para cerrar su incorporación lo antes posible, aunque aún sigue en el aire.

Además, el club blanco ya les 'ha quitado' a Bernando Silva, por lo que Kovacic se ha convertido en la mejor opción para volverse un indiscutible en el once inicial de Maresca, apostando por su experiencia y talento para no desestabilizar el centro del campo.