El Liverpool reacciona al golpe del Leeds y acelera por Barcola y Tomori

Andoni Iraola calificó la derrota como el amistoso más útil mientras los reds negocian con el PSG por el extremo francés, y buscan experiencia defensiva en el central inglés del AC Milan antes del arranque de la Premier League

El Liverpool salió golpeado el domingo por la noche de Chicago tras perder 2-4 ante el Leeds United un amistoso que dominaba por dos goles. Los cuatro tantos encajados en la última media hora reabrieron las dudas defensivas a tres semanas del estreno en la Premier League contra el Newcastle.

La respuesta de Anfield ya se mueve en dos frentes: avanzar por Bradley Barcola para reforzar el ataque y explorar la incorporación de Fikayo Tomori desde el AC Milan. Andoni Iraola, sin embargo, prefiere tratar el tropiezo como una advertencia útil antes de que empiece la competición.

Leeds desnuda al Liverpool en media hora e Iraola toma nota

La primera parte dejó algunas de las señales que buscaba el nuevo entrenador. Luke Chambers adelantó al Liverpool y Florian Wirtz amplió la diferencia antes del descanso, cuando los reds parecían tener controlado el encuentro. Todo cambió con las rotaciones y la reacción de un Leeds mucho más agresivo.

Dominic Calvert-Lewin marcó dos veces, mientras que Brenden Aaronson y Sean Longstaff completaron la remontada. El conjunto de Yorkshire terminó con 15 remates y generó alrededor de 2,2 goles esperados, el doble que su rival. Buena parte del peligro volvió a nacer en acciones de estrategia y saques de banda largos.

No es una cuestión menor. El Liverpool recibió 20 goles a balón parado durante la pasada Premier League, el peor registro de la competición. En Chicago, dos tantos de Calvert-Lewin llegaron después de envíos de Ethan Ampadu y prolongaciones dentro del área.

"Probablemente fue el amistoso más útil que hemos jugado. Estuvimos bien en la primera parte y mal en la segunda. Podemos sacar buenas conclusiones y resolver algunos problemas", reconoció Iraola después del encuentro.

Bradley Barcola da luz verde al Liverpool, pero el PSG fija otro ritmo

El gran objetivo ofensivo tiene nombre propio. Fabrizio Romano confirmó el inicio de las conversaciones entre Liverpool y PSG por Bradley Barcola, un jugador que contempla con buenos ojos la posibilidad de competir en la Premier League.

El extremo, de 23 años, habría rechazado una propuesta para ampliar su contrato en París, vigente hasta 2028. Su situación ha despertado el interés de un Liverpool que busca nuevas soluciones para las bandas y que ya había colocado a Yan Diomande entre sus prioridades. El marfileño, sin embargo, ha dado preferencia al Real Madrid, aunque su salida del RB Leipzig todavía no está cerrada oficialmente.

La distancia económica continúa siendo considerable. Las cantidades atribuidas a la posición inglesa oscilan entre 115 y 130 millones de euros, mientras que el PSG pretende acercarse a una valoración situada entre 150 y 170 millones. Anfield quiere negociar ese precio y evitar una operación desproporcionada.

Luis Enrique necesita un relevo en París antes de liberar a Barcola

La voluntad del jugador facilita el acercamiento, pero no garantiza el acuerdo. El PSG no tiene intención de desprenderse de Barcola sin asegurarse antes un sustituto de primer nivel. Luis Enrique quiere mantener profundidad, velocidad y capacidad para atacar espacios en una plantilla obligada a competir por todos los títulos.

Barcola cerró la última temporada con 13 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones. En la Ligue 1 firmó 11 tantos en 29 apariciones y durante el Mundial de 2026 añadió tres goles con Francia. Su producción explica parte de la elevada tasación parisina.

También existe una incógnita táctica. El francés suele partir desde la izquierda, una posición en la que Iraola ya dispone de Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Víctor Muñoz. Su capacidad para jugar en ambos costados, moverse por dentro y atacar la espalda de los laterales puede convertirlo en una pieza más versátil de lo que refleja su posición inicial.

Fikayo Tomori gana peso mientras Frimpong y Joe Gomez encienden la alarma

El segundo movimiento apunta directamente a la defensa. Fikayo Tomori, con contrato en el AC Milan hasta 2027, reúne varios requisitos buscados por el Liverpool: experiencia, velocidad para defender lejos del área y conocimiento de la Premier League después de su etapa en el Chelsea.

El central inglés ha superado los 200 encuentros con el Milan y disputó 35 partidos durante el último curso. A sus 28 años, cuenta con seis internacionalidades y formó parte del equipo que ganó el Scudetto en 2022. Su llegada aportaría una experiencia que escasea entre las alternativas de Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté.

Las molestias de Joe Gomez y el problema físico de Jeremie Frimpong contra el Leeds han aumentado la preocupación. Iraola rebajó la alarma alrededor del neerlandés y apuntó a una sobrecarga, pero el equipo afronta la recta final de la pretemporada con varias bajas defensivas y poco margen para realizar pruebas.

Víctor Muñoz y Jérémy Jacquet, los únicos refuerzos del Liverpool de Iraola

El Liverpool está actuando con más prudencia que en 2025, cuando invirtió 446 millones de libras en siete incorporaciones, pero Víctor Muñoz no es el único fichaje realizado este verano. El delantero español llegó desde Osasuna después del pago de su cláusula de 40 millones de euros.

A él se une Jérémy Jacquet, central contratado al Rennes en una operación que puede alcanzar los 60 millones de libras. El acuerdo se cerró meses atrás, aunque el joven defensa se incorporó ahora a la disciplina inglesa.

La diferencia está en la dimensión del siguiente paso. Barcola podría convertirse en una de las operaciones más caras de la historia del club, mientras que Tomori exigiría otro desembolso importante. Antes de asumir ambos movimientos, Anfield necesita liberar salarios y obtener ingresos.

Curtis Jones y Harvey Elliott pueden desbloquear más llegadas a Anfield

Curtis Jones es el jugador con más opciones de protagonizar una venta relevante. El Inter de Milán ha reactivado su interés y maneja una propuesta próxima a los 35 millones de euros. El Liverpool pretende acercarse a los 40 millones por un centrocampista que supera los 200 partidos con el primer equipo y entra en el último año de contrato.

Harvey Elliott también espera una solución después de una cesión en el Aston Villa marcada por su escasa participación. Leeds y RB Leipzig siguen atentos al centrocampista, aunque su prioridad pasa por ganarse una nueva oportunidad bajo las órdenes de Iraola.

La tercera situación es la de Federico Chiesa. El Atlético de Madrid ha preguntado por el italiano, pero el atacante no contempla inicialmente una salida y quiere convencer al nuevo técnico. Su postura podría cambiar si Barcola aterriza en Anfield y reduce todavía más sus minutos.

El mercado del Liverpool entra así en una fase decisiva. El 2-4 de Chicago no modificará por sí solo la planificación, pero sí ha dejado al descubierto dónde aprieta el zapato: falta contundencia defensiva, persisten los problemas a balón parado y el ataque necesita un futbolista capaz de desequilibrar partidos cerrados. Iraola ya tiene el diagnóstico; ahora espera que Anfield encuentre las piezas.