Víctor Muñoz se convierte en el primer refuerzo del nuevo Liverpool de Andoni Iraola

El club red activa la cláusula de 40 millones de Osasuna, donde el Real Madrid adquiere la mitad, se adelanta al Newcastle y convierte al extremo español en el primer gran golpe del nuevo proyecto

Víctor Muñoz ya es nuevo jugador del Liverpool FC. El extremo español, de 22 años, abandona el CA Osasuna después de una temporada de explosión en El Sadar y pone rumbo a Anfield previo pago de los 40 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión.

La operación tiene un doble impacto inmediato. Andoni Iraola consigue un refuerzo de presente y futuro para su ataque, mientras el Real Madrid ingresará 20 millones por conservar el 50% de los derechos del futbolista tras su salida al conjunto navarro.

Víctor Muñoz abre el Liverpool de Andoni Iraola

El Liverpool empieza a poner forma al nuevo proyecto de Andoni Iraola con un fichaje de fuerte carga simbólica. Víctor Muñoz no llega como un nombre de relleno, sino como una apuesta de mercado para renovar una zona del campo que ha perdido referentes en las últimas temporadas.

El club inglés se mueve por un extremo joven, rápido, con desborde y acostumbrado a partir desde la izquierda, aunque también puede actuar por la derecha o en posiciones más centradas del ataque. Su perfil encaja en una Premier que exige ritmo, agresividad y capacidad para atacar espacios.

Para Iraola, el fichaje también tiene una lectura reconocible. El técnico español conoce bien LaLiga y ha visto el salto competitivo de un jugador que en solo un curso en Osasuna ha pasado de promesa a internacional y fichaje millonario.

El Liverpool paga la cláusula de Víctor Muñoz en Osasuna

El Liverpool hizo oficial el acuerdo para fichar a Víctor Muñoz tras pagar los 40 millones de euros de su cláusula, una cantidad que convierte la salida en la venta más importante de la historia de Osasuna.

El traspaso llega en pleno Mundial 2026, donde el extremo está concentrado con España en Estados Unidos, aunque todavía no ha debutado en el torneo por una lesión en el sóleo que arrastra desde las últimas jornadas de LaLiga.

El Real Madrid cobra 20 millones por Víctor Muñoz

El Real Madrid es uno de los grandes beneficiados de la operación. El club blanco conservaba el 50% de los derechos de Víctor Muñoz tras su venta a Osasuna, por lo que ingresará 20 millones de los 40 que pagará el Liverpool.

El movimiento confirma una estrategia rentable para la entidad madridista. Víctor Muñoz salió de La Fábrica sin sitio claro en el primer equipo, explotó en Pamplona y ahora deja una cantidad muy importante en el Santiago Bernabéu.

Víctor Muñoz llega al Liverpool pendiente de España y del sóleo

La noticia más importante de su carrera llega mientras Víctor Muñoz continúa trabajando con la Selección española en Chattanooga. El atacante no pudo participar ante Cabo Verde y tampoco parece probable que Luis de la Fuente arriesgue con él ante Arabia Saudí.

La lesión en el sóleo obliga a mantener prudencia. España no quiere forzar a un futbolista que llega al Mundial después de una temporada muy exigente y con un cambio de club ya cerrado a partir del verano.

Para Víctor, el escenario es doblemente especial. Está en su primer gran torneo con la absoluta y acaba de asegurar su salto a uno de los clubes más potentes de Europa. Todo en apenas unos días.

Iraola encuentra en Víctor Muñoz una respuesta para la banda

El Liverpool llevaba tiempo buscando una solución estable para su costado ofensivo. La salida de Luis Díaz al Bayern dejó una herida en la banda y el club no había encontrado un perfil plenamente consolidado para cubrir ese espacio.

Víctor Muñoz llega para competir desde el primer día, aunque su adaptación será una de las claves. La Premier castiga cada pérdida, exige más duelos físicos y obliga a los extremos a producir con menos tiempo para decidir.

Su ventaja está en el contexto. Iraola conoce el fútbol español, entiende su evolución y puede facilitar una integración que no siempre resulta sencilla para futbolistas jóvenes que dan el salto desde LaLiga a Inglaterra.

El joven extremo español consolida así su proyección, cambia El Sadar por Anfield y su estatus de revelación en LaLiga a fichaje de la Premier, de canterano con futuro incierto a operación de 40 millones. Su reto ahora será demostrar que el salto no llega demasiado pronto.