El Liverpool irrumpe en el fichaje de Víctor Muñoz y Andoni Iraola le gana la batalla al Newcastle

Pese a que el Newcastle se encontraba en conversaciones avanzadas, el conjunto de Anfield ha entrado en escena por firmar la llegada del delantero de Osasuna y la selección española. Además, el equipo 'red' ha ganado la batalla por lograr su incorporación

Sorprendente giro de guión con el futuro de Víctor Muñoz. El Newcastle se encontraba en conversaciones avanzadas por lograr el fichaje del delantero de Osasuna y la selección española. Sin embargo, el Liverpool ha entrado a última hora en escena para dar luz verde en el movimiento y todo parece indicar que el jugador de 22 años se pondrá a las órdenes de Andoni Iraola la próxima temporada, llegando a un acuerdo verbal.

En este sentido, el Liverpool es el equipo que está más cerca en estos momentos de firmar el fichaje de Víctor Muñoz, ya que desde Anfield estarían dispuestos a activar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Por ello, Real Madrid y Osasuna se repartirían la cantidad entre 20 y 20, ya que la entidad merengue se guardo el 50% de un futuro traspaso cuando recaló en las filas del club rojillo.

Víctor Muñoz firma su gran temporada: de pieza clave en Osasuna a entrar en la lista para el Mundial

La irrupción de Víctor Muñoz ha sido total en la última temporada. El delantero, consciente de las pocas oportunidad que iba a tener en el Real Madrid, firmó por Osasuna hasta 2030. Con Alessio Lisci ha sido un jugador clave en LaLiga EA Sports, alcanzando seis goles y dos asistencias, siendo una de las amenazas del conjunto rojillo junto con Ante Budimir. Su proyección le ha llevado a estar en el mercado de fichajes.

De la misma manera, Víctor Muñoz recibió el pasado mes de marzo la llamada de Luis de la Fuente para disputar dos amistosos con la selección española. Además, el futbolista de Osasuna debutó de la mejor forma posible, entrando desde el banquillo y anotando ante Serbia en La Cerámica. Tras ello, el delantero tuvo 45 minutos en el choque contra Egipto, opositando su candidatura para entrar en la convocatoria del Mundial 2026.

Liverpool dinamita la operación y Antoni Iraola Iraola entra a última hora por Víctor Muñoz

Esto provocó que desde la Premier League apostarán fuerte por su fichaje, con un Newcastle que ofreció 40 millones de euros. El club inglés estaba en conversaciones avanzadas y todo parecía indicar que el delantero de Osasuna y la selección española se iba a unir al conjunto de Eddie Howe. Cabe recordar que el jugador se encuntra recuperándose de una lesión que le ha dejado fuera del primer partido del Mundial con España.

Pese al interés del Newcastle en su fichaje, el Liverpool ha entrado en la carrera por lograr la incorporación de Víctor Muñoz, algo que parece haber conseguido a falta de la firma definitiva. Fabrizio Romano, periodista especializado en ventana de traspasos, ha informado que el conjunto 'red' está a punto de fichar al delantero de 22 años, alcanzando un acuerdo verbal con el futbolista y activando su cláusula de rescisión.

El traspaso que corona a Víctor Muñoz: del Real Madrid Castilla al Mundial y directo al Liverpool

Por ello, el Real Madrid se lleva 20 millones de euros de la operación, tras lo acordadado cuando Víctor Muñoz decidió fichar por Osasuna, que se lleva la misma cantidad por su parte. El delantero, una vez acabada su participación en el Mundial 2026 con España, se unirá al Liverpool y se pondrá a las órdenes de Andoni Iraola. Por su parte, la fuente anteriormente mencionada ha apuntado que el jugador ya ha pasado reconocimiento médico.

Su fichaje por Liverpool es otro gran salto en la carrera de Víctor Muñoz, que ha pasado de jugar en el Real Madrid Castilla a debutar con la selección española y entrar por primera vez en la convocatoria para un Mundial, además de que esté en el foco de equipos importantes de Europa. Por otra parte, el delantero sigue pendiente de poder estrenarse en la cita mundialista, ya que Luis de la Fuente confirmó que ya estaba disponible.