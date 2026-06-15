El Real Madrid se guarda una opción de recompra en el traspaso de Víctor Muñoz al Newcastle

El futbolista, que se encuentra en el Mundial con la selección española, apunta a que será vendido por Osasuna este verano con destino al club inglés

El crecimiento de Víctor Muñoz en la última temporada ha sido más que llamativo y el Real Madrid, pese a que el futbolista está cerca de marcharse al Newcastle, no quiere perder el control total por el extremo que estos días se encuentra concentrado con la selección española con la que disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras su extraordinario año en Osasuna, Víctor Muñoz apunta a que jugará el próximo curso en la Premier League, concretamente en el Newcastle. Sin embargo el Real Madrid, según señala el Diario AS, ha logrado una opción de recompra para poder repescar al futbolista la temporada que viene. Una alternativa ante la posibilidad de que el jugador se dispara más aún.

El Real Madrid decidió no activar la opción de recompra que tenía este verano por Víctor Muñoz

Este mismo curso el Real Madrid tenía una opción de recompra por ocho millones de euros y un derecho de tanteo sobre Víctor Muñoz, que finalmente ha decidido no activar. La entidad madridista se ha mantenido al margen de los movimientos de Osasuna y Newcastle para un traspaso que, eso sí, dejará en las arcas blancas la mitad, dado que mantenía los derechos del 50% del pase del catalán.

Algunas informaciones apuntaban a que el movimiento de Víctor Muñoz hacia el Newcastle podría ser el paso previo a que luego el jugador acabara recalando en el Barcelona. Sin embargo, la opción de recompra del Real Madrid podría frenar que eso sucediera a corto plazo con el internacional español.

Desde Inglaterra varios equipos han estado tras los pasos de Víctor Muñoz. Clubes del potencial del Manchester United y el Liverpool se han interesado por los servicios del extremo, aunque finalmente todo apunta a que el Newcastle será el destino de este futbolista de 22 años. Un jugador sobre el que el Real Madrid mantiene una opción de recompra.

La llamativa temporada de Víctor Muñoz con Osasuna

La campaña del estreno de Víctor Muñoz con Osasuna ha sido realmente llamativa y ha supuesto el despegue de un jugador que ya había debutado con el Real Madrid en Primera División. Con el cuadro navarro ha disputado esta campaña 36 partidos oficiales, entre LALIGA y la Copa del Rey. En ellos ha logrado siete goles y ha dado cinco asistencias.

Desde el primer momento la velocidad y el desborde de Víctor Muñoz fueron una constante en Osasuna. Esa transformación se puede apreciar, por ejemplo, en la valoración del portal especializado Transfermarkt. El valor del extremo en estos momentos es de 30 millones de euros, cuando su tasación hace justo hace un año era de 1 millón.

La temporada de Víctor Muñoz le dio el pasaporte al Mundial. Aunque durante la concentración ha estado con problemas físicos derivados del final de temporada, el futbolista ya se encuentra a disposición de Luis de la Fuente. España debuta este lunes ante Cabo Verde, aunque no se intuye que el extremo pueda tener aún demasiado protagonismo al acabar de salir de una lesión.