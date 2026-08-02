La emotiva despedida de Carlos Espí al Levante tras fichar por el Real Madrid

El nuevo jugador del Real Madrid ha querido despedirse del Levante después de fichar por el club blanco, agradeciendo a los granotas la oportunidad de formarle y hacerle debutar en Primera división

Carlos Espí ya ha debutado con el Real Madrid. Lo ha hecho en el primer partido de pretemporada de los blancos, que finalizó con empate a 2 con la Fiorentina. Sin embargo, a la espera de su estreno oficial vestido de blanco, el delantero ha querido despedirse del Levante, club en el que ha estado cuatro años, con una emotiva carta.

El jugador valenciano ha logrado 'ascender a Primera división' y ser parte de la plantilla del Real Madrid, en uno de los movimientos más inesperados del mercado y después de que Arbeloa se llevara al Fulham a Gonzalo. Pero antes de iniciar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu, Carlos Espí ha querido dar las gracias al Levante con una emotiva 'carta' de despedida.

Carlos Espí se despide del Levante después de su fichaje por el Real Madrid

El delantero de 21 años ya se ha estrenado con la camiseta del Real Madrid, pero aún así este domingo ha querido despedirse de la que ha sido su casa durante cuatro años. Espí se formó en la cantera del Levante y con ellos ha tenido la oportunidad de debutar en Primera división y así captar las miradas de los grandes clubes. Por ello, agradece a los granotas todo su camino juntos.

"El Levante UD fue el club que apostó por mí desde joven, el lugar donde crecí como futbolista y como persona, y donde empezó el camino que hoy me lleva a afrontar un nuevo reto" explica Carlos a través de sus redes sociales. "Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de esta etapa: compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, personal del club y a todos los que, de una forma u otra, me han ayudado a llegar hasta aquí" añade, acorándose de todas las personas que le han acompañado durante su gran salto en el fútbol, hasta las caras más invisibles.

También ha querido agradecer a la afición, que le ha apoyado a lo largo de su paso por las diferentes categorías hasta despuntar con el primero equipo. "Desde el día de mi debut en el Ciutat, vuestro apoyo y vuestro cariño han estado siempre presentes. Siempre habéis estado ahí y habéis sido fundamentales para mí durante todos estos años. Os llevaré siempre conmigo" concluye Espí, dejando claro que siempre será del Levante y deseándoles mucha suerte para la próxima campaña.

Carlos Espí agradece al Levante después de debutar con el Real Madrid

Esta despedida pone un punto y aparte en la carrera de Espí en el fútbol, que ahora da el salto al Real Madrid. El ex del Levante ya ha debutado a las órdenes de Mourinho en el partido de pretemporada contra la Fiorentina. El delantero entró en el minuto 75 como cambio de Endrick y disputó algo más de un cuarto de hora, amenazando la portería italiana con un remate de cabeza desde dentro del área que quedó desviado.

El Levante encuentra sustituto y confirma el fichaje de Yanis Musuayi

El club granota ha dado una respuesta inmediata a la marcha de Carlos Espí. Este mismo domingo han anunciado el fichaje de Yanis Musuayi, un talento de 19 años que ocupará el puesto de delantero que deja vacante el ya nuevo jugador del Real Madrid. Los valencianos han llegado a un acuerdo con el Brujas para incorporar al delantero belga.