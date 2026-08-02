Oficial: el Levante apuesta por el futuro con el fichaje de Yanis Musuayi hasta 2030

El Levante UD ya ha hecho oficial el fichaje de Yanis Musuayi. El delantero belga, una de las grandes promesas del Club Brujas, firma hasta 2030 tras brillar en la Segunda División de Bélgica y en la UEFA Youth League

El Levante UD sigue dando forma a su proyecto de cara a la nueva temporada y ya ha hecho oficial una nueva incorporación para reforzar su ataque. El club valenciano ha anunciado el fichaje de Yanis Musuayi, delantero belga de 19 años, que llega procedente del Club Brujas tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades. El atacante firma un contrato de larga duración y quedará vinculado al conjunto de Orriols hasta el 30 de junio de 2030.

Con esta operación, el Levante apuesta por uno de los talentos emergentes del fútbol belga, un futbolista que ha experimentado una alta progresión en las últimas temporadas y que ahora afrontará su primera aventura fuera de su país.

Un talento en plena evolución

Musuayi aterriza en la ciudad de Valencia después de completar una viable campaña con el Club NXT, el equipo filial del Club Brujas, en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica. Durante su etapa en la categoría de plata acumuló experiencia competitiva disputando 44 encuentros oficiales y anotando siete goles, unas cifras que le permitieron consolidarse como una de las piezas más prometedoras de la cantera del conjunto belga.

Su crecimiento no solo quedó reflejado en la competición doméstica. El joven delantero también dejó su sello en la UEFA Youth League, donde firmó una brillante actuación al marcar seis goles en diez partidos, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del torneo continental de categorías inferiores.

Antes de llegar al Club Brujas, el nuevo futbolista pasó por varias academias de Bélgica. Se formó en las categorías inferiores del KSKL Ternat, AFC Tubize, FCV Dender, KAA Gent, KSC Lokeren y KMSK Deinze. Fue precisamente con este último club donde debutó como profesional en 2024, un paso que llamó la atención del Club Brujas, que decidió incorporarlo a su estructura ese mismo año para continuar impulsando su desarrollo.

Refuerzo para el ataque de Luís Castro

La evolución de Musuayi también ha tenido continuidad en el plano internacional. Sus buenas actuaciones le han permitido vestir la camiseta de Bélgica en las categorías sub-18 y sub-19, confirmando el potencial que le atribuyen los técnicos de la federación belga.

Ahora, el delantero afronta un nuevo desafío en LaLiga EA Sports con el objetivo de seguir creciendo bajo las órdenes de Luís Castro. Está previsto que en los próximos días se incorpore a la concentración del Levante para conocer a sus nuevos compañeros y comenzar a trabajar con el cuerpo técnico.

La llegada del atacante responde a la estrategia del club levantinista de incorporar futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y proyección de futuro. Con un contrato hasta 2030, el Levante deposita su confianza en un delantero que buscará adaptarse cuanto antes al fútbol español y demostrar que puede convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto granota.

El fichaje de Yanis Musuayi supone un nuevo paso en la planificación deportiva del Levante, que continúa reforzando su plantilla con vistas a una temporada en la que espera consolidarse en la máxima categoría del fútbol español. Con juventud, talento y capacidad goleadora, el atacante belga llega a Orriols dispuesto a escribir el primer capítulo de su carrera lejos de su país.