Piden al Manchester City que no venda a Rodri al Real Madrid: "Arruinaría cualquier posibilidad de ganar la Premier League"

Las negociaciones entre el Manchester City y el Real Madrid por el fichaje de Rodri están avanzadas, pero grandes nombres del fútbol inglés, como Ashley Williams, explica al equipo de la Premier que no pueden dejar ir a su mejor jugador, tratando de hacerles dar marcha atrás

El interés en el fichaje de Rodri está siendo una de las operaciones más destacados de este mercado de fichajes. Tras destacar en el Mundial 2026 con la Selección española, que acabó proclamándose campeona del mundo, el Real Madrid ha acelerado por su traspaso, con las negociaciones muy avanzadas con el Manchester City. Sin embargo, antes de que se haga oficial este movimiento, piden al City que no venda a Rodri.

Ashley Williams, ex jugador del Everton y del Stoke, entre otros, ha sido el más directo sobre el traspaso del jugador español. En declaraciones para la prensa inglesa ha dejado claro que el Manchester City no debería vender al centrocampista, al que califica como el mejor jugador del mundo y en el que pone parte de la responsabilidad de pelear por la Premier League.

Ashley Williams pide al Manchester City que no venda a Rodri al Real Madrid

El ex jugador galés ha sido muy claro sobre la importancia de Rodri en el equipo de Enzo Maresca, que en su opinión quedaría muy debilitado si sale del equipo, especialmente en una temporada en la que se prevén muchos cambios debido a la marcha de Pep Guardiola. Por ello, Williams trata de frenar el fichaje de Rodri por el club blanco y pide que no le vendan.

"Sinceramente creo que si ficha por el Real Madrid en este mercado de fichajes, eso arruinará cualquier posibilidad que tenga el Manchester City de ganar la Premier League" explica el ex jugador de la liga inglesa, generando algo de miedo en los aficionados 'citizen'. "Se trata de el mejor jugador del mundo en este momento" reconoce Williams, que no quiere que el español abandone la Premier.

No hay dinero suficiente por el que merezca la pena la salida de Rodri

El centrocampista de España tiene ya 30 años y ha sufrido una lesión de ligamento cruzado, además de su reciente operación de espalda, por lo que si se completa el fichaje por el Real Madrid, la operación se cerraría en torno a los 55 millones de euros. Sin embargo, Ashley Williams explica que no hay ninguna cantidad económica por la que el vendería a Rodri.

"Jamás, bajo ninguna circunstancia, me desharía de Rodri, por mucho dinero que me ofrecieran" añade convencido el galés, que lanza un aviso al City para que no permita esta salida, y menos a un equipo que es rival directo en la pelea por la Champions League, convirtiéndose en el gran "clásico" de Europa. "Podrían ofrecerme lo que fuera y no vendería a Rodri" repite William, tratando de convencer al equipo del Etihad de no dejar salir al que considera su mejor jugador.

Así están las negociaciones entre Manchester City y Real Madrid por el fichaje de Rodri

Cada vez falta menos para el cierre del mercado de fichaje y aunque el Real Madrid tiene muy avanzadas las negociaciones para completar el traspaso de Rodri, aún no es oficial. El jugador español acaba contrato en 2027, por lo que el City debe darle salida este año si no quieren arriesgarse a que se vaya gratis a final de la próxima temporada.

El club que dirigirá José Mourinho tiene al español como prioridad para reforzar el centro del campo, ofreciendo entre 55 y 60 millones por completar su traspaso. Ya hay un acuerdo verbal con Rodri, que quiere regresar a La Liga española. Ahora sólo falta el entendimiento entre ambos clubes, con el Manchester City con opción de cancelar esta operación todavía.