Brais Méndez frustra el regreso de Messi tras el Mundial

El futbolista argentino regresa al Inter de Miami tras el Mundial 2026, pero sólo pueden empatar en un partido en el que Brais Méndez fue decisivo para rescatar al Colombus

Leo Messi ya ha regresado con su club después del Mundial 2026. El jugador argentino se ha incorporado más tarde debido a ser finalista de esta edición de la Copa del Mundo, aunque cayeron ante España, y había muchas dudas sobre su incorporación al equipo. Pero finalmente ha podido competir frente al Columbus Crew, aunque su vuelta al verde no ha sido como esperaba.

El Inter de Miami no ha podido pasar del empate, ni con Messi ni con su nuevo fichaje, Casemiro, quién además se marcó en propia en su estreno con el equipo americano. El gran protagonista del partido fue el español Brais Méndez, que logró poner el empate en el 85 y rescatar un punto para el Colombus en la lucha por meterse a los playoffs de la MLS.

Decepción en el regreso de Messi: gol en propia de Casemiro y empate de Brais Méndez en los últimos minutos

Leo Messi ha vuelto con el Inter de Miami después de ser fundamental para Argentina en el Mundial 2026, quedándose a las puertas del título, pero su primer partido de la temporada también se ha saldado con una nueva decepción. El extremo derecho ocupó el banquillo durante la primera parte, mientras su equipo iba ganando por 2-1 después de un golazo de Luis Suarez y otro tanto de Noah Allen, con asistencia del uruguayo.

El gol en contra se debe a un tanto en propia de Casemiro, que no ha tenido su mejor partido en el debut con el equipo de las garzas. Messi salió al verde en el minuto 63, pero a pesar de ir dominando el partido, en el minuto 85 Brais Méndez se convirtió en el gran destacado del Colombus, anotando un gol a 35 metros de la portería. De esta forma, el jugador español, ex de la Real Sociedad, sumó el tanto que valía el empate.

Tropiezo de Messi en su regreso con el Inter de Miami

El partido concluyó con un resultado final de 2-2, por lo que se repartió un punto a cada equipo. Brais Mendez, nuevo fichaje del Colombus Crew, pudo rescatar un punto para su equipo, que está peleando por entrar en los playoff de la MLS. El Inter de Miami, por su parte, ocupa la segunda posición con 38 puntos en el Este.

La próxima cita del Inter de Miami en esta fase de grupos será el 6 de agosto, cuando se enfrenten al San Luis, justo antes de medirse al Monterrey, que promete ser un duelo muy disputado.