El Bayer Leverkusen cierra a Miguel Gutiérrez como relevo de Alejandro Grimaldo

El Napoli acepta verbalmente una propuesta de 30 millones de euros por el lateral español, que afrontará su tercera gran liga europea en apenas dos temporadas tras salir del Girona

El Bayer Leverkusen ha cerrado el fichaje de Miguel Gutiérrez, a falta de completar los trámites habituales. El Napoli ha aceptado verbalmente una propuesta cifrada en 30 millones de euros por el lateral izquierdo español.

La entidad alemana encuentra así al sustituto de Alejandro Grimaldo, traspasado al Atlético de Madrid. Miguel abandonará Italia después de una temporada y se incorporará al nuevo proyecto dirigido por Carles Martínez Novell.

El Bayer Leverkusen alcanza los 30 millones exigidos por el Napoli

Las negociaciones entre el Bayer Leverkusen y el Napoli se habían acelerado durante las últimas horas. El conjunto alemán presentó una primera propuesta que no alcanzaba las pretensiones de la entidad italiana, decidida a ingresar alrededor de 30 millones de euros.

El Leverkusen terminó elevando su oferta hasta la cantidad solicitada. Según ha adelantado Fabrizio Romano, el Napoli ha aceptado verbalmente la operación y el traspaso puede darse por cerrado. Miguel Gutiérrez ya había dado su aprobación al cambio de club. La voluntad del futbolista facilitó unas conversaciones en las que también había aparecido Facundo Medina como alternativa para reforzar el costado izquierdo de la defensa alemana.

Miguel Gutiérrez ocupará el enorme vacío de Alejandro Grimaldo

La contratación responde a una necesidad prioritaria para el Bayer Leverkusen. Alejandro Grimaldo abandonó la entidad después de tres temporadas para fichar por el Atlético de Madrid, con el que firmó hasta junio de 2030.

La marcha del internacional español dejó un vacío difícil de cubrir. Grimaldo disputó 145 encuentros oficiales con el Leverkusen, marcó 30 goles y repartió 45 asistencias. Además de su producción ofensiva, fue una pieza fundamental en la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania de 2024.

El conjunto de la BayArena necesitaba, por tanto, un lateral capaz de intervenir en la construcción del juego y no únicamente un especialista defensivo. Miguel Gutiérrez ofrece ese perfil por su calidad técnica, su capacidad para avanzar mediante la conducción y su facilidad para aparecer en posiciones interiores.

Carles Martínez Novell suma un lateral adaptado al juego asociativo

La llegada del futbolista también encaja con la propuesta de Carles Martínez Novell. El técnico español, contratado hasta 2028 para sustituir a Kasper Hjulmand, pretende construir un equipo protagonista y con laterales que participen activamente en la circulación.

Miguel puede actuar como lateral dentro de una defensa de cuatro o como carrilero en un sistema con tres centrales. En el Girona llegó incluso a ocupar espacios propios de un centrocampista durante las fases de posesión, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del modelo que llevó al equipo catalán a clasificarse para la Champions League.

Su versatilidad permitirá al entrenador modificar la estructura sin realizar sustituciones. El madrileño puede dar amplitud por fuera, asociarse entre líneas o atacar el área desde segunda línea, aunque no posee todavía la extraordinaria producción goleadora que alcanzó Grimaldo en Alemania.

El Napoli vende a Miguel Gutiérrez tras solamente una temporada

Miguel Gutiérrez había llegado al Napoli en agosto de 2025 procedente del Girona. La operación se cerró entonces por unos 18 millones de euros más variables, con un contrato de cinco temporadas.

El lateral participó en 28 encuentros de la Serie A 2025/26, en los que marcó un gol, entregó una asistencia y acumuló alrededor de 1.480 minutos. También disputó cinco partidos de la Champions League, tres de ellos como titular.

Su campaña en Italia estuvo marcada por la competencia y las rotaciones, pero le permitió añadir experiencia en un campeonato especialmente exigente desde el punto de vista táctico. Ahora tendrá la oportunidad de asumir un papel más relevante en un Leverkusen que lo ha elegido expresamente para cubrir una posición prioritaria.

Miguel Gutiérrez: del Real Madrid a tres grandes ligas europeas

Formado en la cantera del Real Madrid, Miguel llegó a disputar nueve partidos de LaLiga con el primer equipo blanco antes de marcharse al Girona durante el verano de 2022. En Montilivi encontró la continuidad necesaria para desarrollar todas sus cualidades.

El madrileño acumuló 112 encuentros oficiales con el Girona, incluidos seis en la Champions League, y participó en la histórica clasificación del equipo para la máxima competición continental, siendo una de las piezas fundamentales de Míchel. Su evolución llamó la atención del Napoli, que apostó por él después de tres temporadas en Cataluña.

Su siguiente destino será la Bundesliga. En apenas dos años habrá pasado por España, Italia y Alemania, tres campeonatos con exigencias muy diferentes. Esa experiencia, unida a sus 25 años, explica la inversión realizada por el Leverkusen.

El Napoli obtiene una rápida plusvalía con el lateral español

La operación también supone un buen negocio para el Napoli. El club italiano puede ingresar cerca de 30 millones después de haber invertido entre 18 y 20 millones en su contratación un año atrás.

El Leverkusen, por su parte, destina una parte importante del dinero recibido por Grimaldo a garantizarse un reemplazo más joven. El valenciano llegó libre desde el Benfica en 2023 y fue vendido al Atlético por una cantidad cercana a los 20 millones, que podía aumentar mediante variables.

Ahora, con un lateral más joven pero con gran experiencia en las grandes ligas, el Leverkusen sigue dando forma a su nuevo proyecto tras una temporada irregular que sucedió a la histórica Bundesliga conquistada por Xabi Alonso.