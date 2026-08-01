Demichelis defiende a Diomande frente al interés del Real Madrid

El entrenador argentino confirma que el costamarfileño no viaja a la concentración del RB Leipzig por una infección, mientras el club alemán mantiene sus exigencias económicas y espera incorporarlo cuando se recupere pese a las intenciones del club blanco

Yan Diomande en un encuentro de la Bundesliga con el RB LeipzigIMAGO

Yan Diomande no ha viajado con el RB Leipzig a su concentración de pretemporada en Austria. Martín Demichelis confirmó que el extremo está enfermo y el club alemán espera que se incorpore al grupo en Saalfelden cuando supere la infección.

La explicación médica no cierra el debate sobre su futuro. El Real Madrid continúa intentando acercarse a una valoración que el Leipzig sitúa en al menos 120 millones de euros, sin que exista todavía un acuerdo entre las entidades.

Demichelis confirma que Diomande se encuentra enfermo

La ausencia de Yan Diomande en la expedición que el RB Leipzig ha desplazado hasta Austria encendió las especulaciones. El joven atacante es uno de los grandes protagonistas del mercado y su nombre aparece estrechamente relacionado con el Real Madrid.

Martín Demichelis, sin embargo, fue contundente al explicar el motivo por el que no había viajado: “Está realmente enfermo”. El entrenador argentino añadió que, si se encuentra en condiciones, deberá incorporarse a la concentración, pero que ahora mismo necesita recuperarse. El Leipzig también ha comunicado que espera su llegada cuando supere la infección.

Por tanto, la ausencia no puede interpretarse como la confirmación de un traspaso ni como una medida de presión. La versión oficial es exclusivamente médica, aunque llega en un momento especialmente delicado de las conversaciones sobre el futuro del costamarfileño.

El Leipzig mantiene a Diomande dentro de sus planes

Mientras no se alcance un acuerdo, Demichelis considera al extremo un integrante más de su plantilla. Diomande tiene contrato hasta junio de 2030 y el Leipzig no está obligado a desprenderse de un futbolista cuyo valor se ha disparado durante su primera temporada en Alemania.

El propio técnico ya había dejado abierta la puerta a cualquier escenario días atrás. “Sigue siendo jugador del RB Leipzig, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa”, señaló cuando fue preguntado por el interés madridista. Su mensaje actual sigue esa misma línea: normalidad deportiva mientras los despachos negocian.

El Real Madrid todavía no alcanza el precio exigido por Diomande

El principal obstáculo continúa siendo económico. Las últimas informaciones procedentes de Alemania sitúan la exigencia del Leipzig en un mínimo de 120 millones de euros. Con variables, la operación podría acercarse incluso a los 135 millones.

La prensa alemana sostiene que el Real Madrid habría planteado propuestas valoradas en unos 100 y 115 millones, ambas rechazadas. El Leipzig considera insuficiente tanto la parte garantizada como la estructura de determinados bonus, por lo que las conversaciones siguen bloqueadas por la distancia entre las valoraciones.

También se ha publicado que Diomande prioriza la posibilidad de jugar en el Real Madrid y que tendría encarriladas sus condiciones personales, pese al interés de otros gigantes europeos como el PSG de Luis Enrique. Ese entendimiento, en caso de confirmarse, no sería suficiente: el club blanco necesita convencer primero a un Leipzig decidido a defender su posición negociadora.

La gran temporada de Diomande que explica su enorme revalorización

Diomande aterrizó en Alemania durante el verano de 2025 después de que el Leipzig pagara alrededor de 20 millones de euros al Leganés. Apenas una temporada más tarde, la entidad germana pretende multiplicar por seis aquella inversión.

El extremo disputó 33 encuentros en la Bundesliga 2025/26, con 12 goles y 8 asistencias. Además, completó 118 regates, 50 más que cualquier otro jugador del campeonato. Su capacidad para desequilibrar desde la izquierda, atacar espacios y conducir a gran velocidad explica por qué aparece entre las prioridades del Real Madrid.

Contabilizando todas las competiciones, su balance se elevó a 15 goles y 11 asistencias en 46 partidos. Sus actuaciones con Costa de Marfil en el Mundial 2026 también reforzaron la sensación de que se encuentra ante el salto más importante de su carrera.

El Leganés también permanece atento a la negociación por Diomande

El posible traspaso tendría un beneficiario adicional. El Leganés conservó un 10% de la plusvalía generada por una futura venta de Diomande, una condición especialmente valiosa después de la espectacular progresión del atacante.

Si el Leipzig lo vendiera por 120 millones, la plusvalía respecto a los 20 millones invertidos sería de 100 millones. El conjunto pepinero ingresaría, por tanto, alrededor de diez millones de euros. Además, la cantidad podría aumentar dependiendo del precio final y de cómo se contabilizasen los bonus.

Diomande, Leipzig y Real Madrid, una cuenta atrás

El primer paso será comprobar la evolución de Diomande. Si se recupera y no existe un acuerdo, deberá incorporarse a la concentración del Leipzig como ha señalado Demichelis. Si el Real Madrid mejora la parte fija de su propuesta, la negociación podría entrar en una fase decisiva.

Hasta entonces, conviene separar los dos escenarios. Diomande no ha viajado porque se encuentra enfermo, no porque su fichaje esté avanzado. El mercado, sin embargo, continúa abierto y la firme ofensiva madridista mantiene su futuro bajo máxima expectación.