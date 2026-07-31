El mercado de fichajes del Real Madrid: recta final por Diomande; compás de espera por Rodri

Tras la venta de Gonzalo, el Madrid espera cerrar en breve el acuerdo por el marfileño, a falta tan solo de flecos; una reunión por el español ha sido aplazado hasta finiquitar el asunto del delantero

El Real Madrid no está dispuesto a pasar otro año más en blanco y apunta a ser el animador del mercado en este mes de agosto en el que estamos a punto de entrar.

Tras la millonaria venta de Gonzalo al Fulham, operación por la que el Real Madrid se embolsará 40 millones de euros por el 70% del pase del jugador, y una operación paralela por la que otro canterano blanco como César Palacios también ha dejado diez millones de euros para acompañar a Gonzalo al Fulham, el Real Madrid ha movido ficha rápidamente para fichar a Carlos Espí, delantero del Levante, previo pago de los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Pero movimiento no será el último que haga el conjunto madridista, pues Florentino Pérez quiere armar un equipo más competitivo para José Mourinho y hay dos nombres que todavía sobre la mesa: Yan Diomande y Rodri. Y cada uno tiene sus tiempos.

Si bien parecía que en los últimos días Real Madrid y Manchester City habían acercado posturas en las negociaciones por Rodrigo Hernández, capitán de España y nombrado mejor jugador del Mundial que acaba de terminar con la segunda estrella bordada para nuestra selección, pero antes de intentar resolver el tema del centrocampista, la prioridad es el del marfileño, tal y como apunta el diario AS.

En el día de ayer había prevista una nueva reunión entre el Madrid y el conjunto inglés pero finalmente ha sido pospuesta unos días. Eso sí, la idea en el Real Madrid sobre Rodri sigue siendo clara y concisa, van a ir a por él en este mes de agosto. Saben también que el Manchester City no lo dejará salir por los 50 millones de euros que se filtraron hace unos días y que la operación, como la de Diomande, acabará rondando los 100 millones de euros.

Diomande, el siguiente

Como decimos, la prioridad ahora mismo en los despachos del Santiago Bernabéu es finiquitar la operación por Yan Diomande después de cerrar la venta de Gonzalo al Fulham. El acuerdo con el RB Leipzig está prácticamente cerrado pero falta cerrar los último flecos en cuanto a algunas cláusulas y firmar toda la documentación de una operación de tal calibre.

El delantero marfileño firmará por cinco temporadas y está a la espera del 'OK' para poder poner rumbo a Madrid y ponerse a las órdenes de José Mourinho, pero todavía tendrá que esperar unos días más.

Cinco fichajes y un mínimo siete

A la espera de concretar el acuerdo con Diomande, cuyo anuncio no debería prolongarse más allá de la próxima semana, el marfileño será el sexto fichaje y todo apunta a que Rodri será el séptimo, para una plantilla que necesitaba refuerzos que elevaran el nivel sobre todo en defensa y el centro del campo.

Además de José Mourinho, este verano ya han llegado al Santiago Bernabéu Bernardo Silva y Ibrahima Konaté como agentes libres. Para la defensa también se ha fichado a Denzel Dumfries, a cambio de 20 millones de euros, y a Marc Cucurella, por 55. El último en arribar ha sido el delantero Carlos Espí, por quien se ha pagado 25 millones.

En total, 100 millones de euros ya gastados en este mercado de fichajes que se acercarán a los 300 cuando se oficialicen las compras de Diomande y Rodri. En cuanto a las ventas, el Madrid ha ingresado ya 57,5 millones de euros con las ventas de Fran García, por cuatro millones al Betis, de Mario Martín al Getafe, y las dos últimas de Gonzalo y Palacios a Fulham, por 40 y diez millones de euros respectivamente.