El nuevo Manchester City sin Pep Guardiola: Gvardiol renueva, pero John Stones está a un paso de salir

El equipo 'citizens' afronta una nueva etapa con Enzo Maresca al mano tras la marcha de Guardiola, por lo que aprovechan este mercado de fichajes para definir su planificación, renovando a Gvuardiol, aunque a punto de despedirse de Stones y con el futuro incierto de Rodri

El City renueva a Gvardiol a la espera de los movimientos con Stones y RodriRRSS Manchester City

La pretemporada ya ha comenzado y en el Manchester City deben prepararse bien para esta nueva etapa. Pep Guardiola ha dejado el puesto de entrenador después de una década al mando, por lo que Enzo Maresca tiene el gran reto de mantener el nivel del equipo 'citizen' y entrar en la pelea por los títulos. Para ello están renovando a algunos de sus jugadores más destacados, como ya hicieron con Phil Foden y ahora con Josko Gvardiol.

El defensa croata ha ampliado su contrato con el City, pero también habrá bajas importantes, como John Stones, quién ha brillado con Inglaterra en el Mundial pero está a punto de despedirse del club inglés. Además, deben afrontar la incertidumbre con el futuro de Rodri, a quién el Real Madrid persigue.

El Manchester City renueva a Josko Gvardiol para la nueva etapa con Enzo Maresca

Este martes el Manchester City ha hecho oficial la renovación de Gvardiol, quién amplia su vinculación con el equipo del Etihad Stadium por cinco temporadas, hasta 2031. Aún tenía contrato vigente hasta 2028, pero el equipo ha querido blindar a uno de sus grandes talentos.

"Los jugadores que tenemos aquí son increíbles. Esta es una plantilla de clase mundial, joven y llena de potencial. De verdad creo que tendremos mucho éxito en los próximos años" ha confesado el jugador en el comunicado oficial publicado para anunciar su ampliación de contrato.

John Stones, estrella de Inglaterra en el Mundial, a punto de firmar por el Inter de Milan

La defensa si sufrirá una baja notable. John Stones ha sido uno de los grandes destacados de Inglaterra en el Mundial, lo que le ha colocado en el punto de mira a nivel internacional. Por ello, ahora cambiará de aires después de acabar contrato tras diez años en el Etihad. Aunque la operación aún no es oficial, es el Inter de Milan el que se hará con los servicios del central.

A pesar de sus 32 años, sigue demostrando que tiene muy buen juego con el balón y es un seguro en defensa, por lo que el club italiano se ha colocado primero en la carrera por su fichaje, con un acuerdo con el jugador. Además, la salida de Bastoni es más que probable, por lo que han encontrado en Stones un gran refuerzo.

Así queda el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola

Hasta la fecha, ya ha habido varios movimientos significativos en el mercado de fichajes. Los más importantes han sido las renovaciones de Phil Foden, que queda vinculado con 'the blues' hasta 2030, y la de Gvardiol. También han incorporado varios nombres al equipo como Elliot Anderson, Jeremy Monga y Pierce Charle, a la espera de completar el fichaje de una de las joyas que ha dejado el Mundial, Ayyoub Bouaddi.

Sin embargo, la operación que más compromete al equipo de Maresca es el futuro incierto de Rodri. El centrocampista español es pretendido por el Real Madrid, que quiere incorporarle tras ser uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Su fichaje costaría unos 60 millones de euros, a la espera de que avances las negociaciones entre ambos clubes.