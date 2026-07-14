El Manchester City va con todo a por Bouaddi, la gran joya del Mundial 2026

El joven centrocampista de Marruecos ha dejado grandes sensaciones en la Copa del Mundo, por lo que el club inglés trata de adelantarse en la millonaria puja que hay por Bouaddi

El Mundial 2026 es el escaparate perfecto para descubrir nuevos talentos, especialmente si se celebra en pleno mercado de fichaje, cuando los clubes pueden mover ficha por los jugadores a medida que van despuntando con sus selecciones. Así está ocurriendo esta temporada con Ayyoub Bouaddi, quién ha despertado el interés de grandes equipos a nivel internacional, como Manchester United, City, Arsenal o incluso el Real Madrid.

El centrocampista de tan sólo 18 años ha sido una pieza clave para Marruecos en esta competición, dirigiendo el juego del equipo de Mohamed Ouahbi y mostrando destellos de calidad que le han convertido en una de las grandes promesas que han irrumpido con fuerza en esta competición. Por ello, el Manchester City presiona por hacerse con su fichaje, consciente de que pueden incorporar a un jugador generacional cuando aún no está tan cotizado, aunque sí van a tener que pagar un dineral por él.

El Manchester City presiona por el fichaje de Ayyoub Bouaddi, revelación en el Mundial 2026

El jugador franco-marroquí milita para el Lille en la Ligue 1, aunque todo apunta a que va a dejar de hacerlo pronto. El gran nivel demostrado durante el Mundial le ha colocado en el foco a nivel internacional y varios de los grandes clubes a nivel europeo han preguntado por él. Ante la visible competencia, es el Manchester City el que apura por su traspaso.

El conjunto del Etihad Stadium quiere ahorrarse negociaciones pesadas con varios clubes y pone 100 millones sobre la mesa para cerrar este traspaso cuanto antes, y así evitar que aterrice en la Premier League pero como refuerzo de su competencia, con el Manchester United y el Arsenal también muy interesados. Se espera que el futuro del centrocampista se decida en las próximas semanas.

La millonaria cifra para hacerse con el fichaje de Bouaddi, la gran joya de Marruecos en el Mundial

El Lille no va a poner fácil un traspaso, sabiendo que además de una joya, con Bouaddi también tienen una mina, concretamente de dinero. El centrocampista renovó su contrato con el equipo francés hasta 2029, por lo que no tienen intención de dejarle salir de forma sencilla, tratando de aprovechar para hacer caja. La cláusula de rescisión del jugador ronda los 80 millones, pero tras su explosión en el Mundial, el jugador se está revalorizando.

El interés de estos grandes equipos hace que su precio se dispare, teniendo que pagar unos 100 millones de euros (85 millones de libras) aproximadamente por hacerse con los servicios del que está llamado a ser un talento generacional. Y de momento es el Manchester City el que lidera esta carrera.