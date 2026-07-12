El Valencia pesca en el Mundial y ya tiene listo un nuevo fichaje para Corberán

El club che puso sus ojos en incorporar al defesa de Bélgica como refuerzo para la próxima temporada, un fichaje que van a cerrar en los próximos días

El Mundial 2026 está llegando a su fin, pero no el mercado de fichajes, que causa un auténtico revuelto entre equipos y competiciones de diferentes países. Además, este verano es aún más movido ya que hay varios jóvenes talentos y futbolistas con experiencia que han tenido el mejor escenario en el que demostrar su valía y llamar la atención de diferentes clubes a nivel internacional.

El Valencia también ha querido pescar en el Mundial y puso sus ojos en Thomas André Meunier, quién ha sido una pieza importante para la defensa de Bélgica. Hace días ya adelantamos el principio de acuerdo entre el equipo y el jugador para hacerse con sus servicios, pero las negociaciones van rápido en Mestalla y el conjunto blanquinegro espera cerrar su fichaje en los próximos días, sumando una nueva incorporación a un mercado de fichajes muy movido.

El Valencia busca cerrar el fichaje de Meunier esta semana

Una vez eliminado del Mundial 2026 con Bélgica, Thomas Meunier ya puede viajar a Valencia para pasar el reconocimiento médico. A sus 34 años, el lateral derecho del Lille y de la selección belga va a aterrizar en Mestalla como agente libre, a la espera de superar todas las pruebas médicas y firmar el contrato con el club che.

Pero para no dejar flecos pendientes, el Valencia quiere dejar este traspaso que ya tienen atado en una nueva llegada completamente oficial. Por ello, en los próximos días, y antes de irse de vacaciones tras caer eliminado de la Copa del Mundo, Meunier irá a Valencia para firmar el contrato que le une al club por una temporada más otra opcional y también pasará las pruebas médicas, que no generan ningún tipo de intranquilidad al equipo de Coberán ya que ha estado rindiendo a un alto nivel en el Mundial.

Meunier, de ser una pieza clave con Bélgica a firmar por el Valencia tras el Mundial 2026

El lateral derecho de Bélgica va a llegar al Valencia como un refuerzo clave, ya que los laterales es una de las zonas más descuidadas del equipo de Carlos Coberán. La veteranía del belga y sus movimientos rápidos a la hora de sacar el balón han sido lo que han llamado la atención del Valencia para lanzarse a por su fichaje, además de ser una parte fundamental de la clasificación de Bélgica hasta los cuartos del Mundial, en los que cayeron contra España.

De esta forma, esta misma semana se sumará un nuevo nombre a la lista de traspasos de este mercado de fichajes, en el que el combinado valenciano tiene que hacer muchos movimientos para reforzar su plantilla y no volver a jugársela tanto con el descenso. Por lo pronto, ya han incorporado a jugadores como Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryonosuke Sato, además de una nueva vinculación con Guido Rodríguez.