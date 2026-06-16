Bouaddi, el descarte de Francia que brilla con Marruecos en el Mundial y despierta el interés del Real Madrid, PSG y Arsenal

Ayyoub Bouaddi, centrocampista de 18 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial tras su estreno con Marruecos y ya se contempla como un posible fichaje del Real Madrid a pesar de haber sido descartado por Francia

El Mundial 2026 ya ha comenzado y es el escenario perfecto para que nuevos jugadores irrumpan con fuerza. Un escenario de esta talla sirve para que futbolistas que normalmente pasan desapercibidos con su club puedan dar un paso al frente con su país en la pelea por el título de selecciones más prestigioso. Así está ocurriendo con Ayyoub Bouaddi, quién brilló en el debut de Marruecos y ya se ha colocado en la agenda del Real Madrid como posible fichaje para la próxima temporada.

Bouaddi fue uno de los jugadores más destacados de Marruecos en su empate con Brasil en la primera jornada, organizando el juego y siendo muy ofensivo en el ataque. De hecho, el jugador de tan sólo 18 años se ha convertido en uno de los nombres más destacados de esta primera jornada de fase de grupos, especialmente para Francia, que lo descartó como internacional y ahora puede haber perdido a una de las grandes joyas para los próximos años.

Bouaddi, la joya de Marruecos que brilla en el Mundial 2026

Ayyoub Bouaddi ha conseguido llamar la atención a nivel internacional con su primera actuación en un Mundial, siendo clave para Marruecos en su empate contra Brasil, una de las principales favoritas. El jugador del Lille nació en Francia pero la selección 'Bleu' lo descartó para su convocatoria, por lo que Bouaddi apostó por Marruecos para debutar en una competición tan prestigiosa como es la copa del mundo. Y tras su estreno, ya se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de esta primera ronda.

El Real Madrid se interesa en el fichaje de Ayyoub Bouaddi, nueva estrella de Marruecos

El equipo de Florentino Pérez se está moviendo mucho en este mercado de fichajes para reforzar la plantilla después de dos temporadas en blanco, y ahora han puesto sus ojos en Bouaddi, un centrocampista ofensivo con mucha táctica, justo el perfil que necesitan. De momento, la prioridad es Enzo Fernández pero le seguirán de cerca en el Mundial, aprovechando que su precio de mercado ahora mismo ronda los 60 y 80 millones de euros.

PSG, Arsenal, Bayern de Múnich o Liverpool también estudian a Bouaddi

Sin embargo, el Real Madrid no es el único que está muy pendiente del centrocampista de 18 años en el Mundial. Ya hay muchos equipos internacionales que han puesto sus ojos en él como el PSG, el Liverpool, Arsenal o Bayern de Múnich, todos en la carrera por hacerse con un joven mediocentro con mucha proyección. De hecho, varios de estos clubes ya se habían fijado en él antes del Mundial. con sus grandes actuaciones en la Ligue 1.

Las estadísticas de Bouaddi en su debut con Marruecos en el Mundial que le han puesto en el radar del Real Madrid

El club blanco está buscando centrocampistas que tengan el control del balón y sean capaces de crear juego y ataque, por lo que el debut del jugador marroquí en una cita tan destacada como es su debut en un Mundial han hecho que le consideren como un posible fichaje para la próxima campaña. Y no es para menos.

En los 90 minutos que jugó tuvo una precisión de pase del 90%, con 70 pases completados, 6 recuperaciones y sin ser regateado ni una vez. Además, tenía enfrente a Brasil, con jugadores muy potentes y con mucha experiencia en la élite, por lo que hay que dar más valor a estos números.

Indignación con Deschamps por el descarte de Bouaddi con Francia tras su exhibición con Marruecos en el Mundial

Unos números que no gustan en Francia, más que nada porque están comprobando cómo han podido quedarse sin una joya en el centro del campo por descartarlo de jugar con la absoluta. Bouaddi compitió en las categorías U16, U20 y U21 con Francia, pero no ha tenido la confianza de Didier Deschamps para competir con 'les bleus' en este Mundial ni en citas anteriores, por lo que el jugador del Lille se tuvo que decantar por competir con Marruecos.