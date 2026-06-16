El Espanyol de Monchi gana más de 250.000 euros gracias al fichaje de Cucurella por el Real Madrid

El fichaje del lateral de la Selección Española por el Real Madrid dejará ingresos en el club perico, que Monchi va a aprovechar para utilizar en el marcado de fichajes y provocar una revolución en las filas del Espanyol

El fútbol tiene la vista puesta en el Mundial 2026, en el que cada día van debutando los diferentes países participantes, pero no hay que olvidar el mercado de fichajes. Justo el día del debut de la Selección Española, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella por seis temporadas. Un regreso a España del defensa que no sólo beneficia a su nuevo club, también al Espanyol, que contará con un importante ingreso económico gracias a este traspaso.

El club perico prepara una revolución para dar un salto de calidad en La Liga, con Monchi como figura principal al haber asumido el cargo de la dirección deportiva. Mientras el ex del Sevilla prepara los movimientos en este mercado de fichaje, van a recibir un importante ingreso económico que les va a permitir tener más liquidez y mayores opciones a la hora de buscar nuevos jugadores, y va a ser gracias al Real Madrid.

El Espanyol recibirá más de 250.000 mil euros por el fichaje de Cucurella por el Real Madrid

El equipo madrileño ha anunciado que Marc Cucurella aterrizará en el Bernabéu como nuevo jugador blanco una vez termine el Mundial, y gracias a la Cámara de Compensación de la FIFA, el Espanyol recibirá un importante ingreso. Se debe a que la Federación de Fútbol tiene una normativa llamada el mecanismo de solidaridad, que premia a los clubes que formaron a los jugadores entre los 12 y los 23 años y les reparte un tanto por ciento de los acuerdos que alcancen por el jugador en los traspasos internacionales, al igual que los derechos de formación.

Acogiéndose a este mecanismo de solidaridad, el Espanyol recibirá un 5% de beneficio económico sobre el precio que paga el Real Madrid al Chelsea por el fichaje de Cucurella, que ronda los 50 millones de euros. Es decir, el conjunto catalán recibirá como mínimo 250.000 mil euros por este traspaso, aunque puede ascender de 300.000 en función de las variables. Un precio fijado por los dos años que le contabilizan que estuvo en la cantera perica, porque a pesar de jugar con la blanquiazul desde los ocho años, sólo se tiene en cuenta desde que cumplió los 12 hasta los 14, cuando puso rumbo a La Masía del FC Barcelona.

Cucurella deja un gran ingreso económico para la planificación de Monchi en el Espanyol

No es la primera vez que Cucurella deja beneficios económicos en el Espanyol. El club ya recibió ingresos por su fichaje por el , y por el Chelsea. Aunque ahora, el acuerdo con el Real Madrid supondría el máximo beneficio para los pericos, llegando hasta 312.125 euros en función de las variables. Una liquidez que va a ser clave para la planificación que Monchi tiene pensada para el Espanyol.

El equipo catalán quiere dar un salto en La Liga y luchar por entrar en puestos europeos. Para ello, ya está buscando nuevos futbolistas que incorporar a sus filas en este mercado de fichajes. Entre ellos, Tsygankov, procedente del Girona, o Álex Calatrava, la joya del Castellón en La Liga Hypermotion. Ahora, gracias a los ingresos que va a dejar el traspaso del lateral de la Selección, podrán tener un plus para estas pujas por los jugadores.