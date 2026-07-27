El Málaga encuentra lateral en el Espanyol de Monchi: oficial el fichaje de José Salinas

El club malagueño anuncia el fichaje de José Salinas, que llega cedido del Espanyol como parte de la 'operación salida de Monchi' y supone el cuarto refuerzo para su regreso a Primera división

El Málaga está reforzando su plantilla para su regreso a la Primera división del fútbol español, y este lunes han anunciado a su cuarta incorporación. Se trata de José Salinas, el lateral del RCDE Espanyol, que llegará como cedido a un rival directo de La Liga. De esta forma, el equipo 'boquerón' refuerza una de las posiciones que tenían más debilitadas mientras que los pericos hacen hueco a próximos fichajes.

El alicantino de 25 años llega al estadio de La Rosaleda para sumar más minutos en la Primera división, después de haber pasado por varios clubes como el Elche, el Mirandés y el Unionistas de Salamanca, siendo importante tanto en Segunda como en Primera Federación. Ahora llega a Málaga para seguir desarrollando su progresión después de que el Espanyol no contase con el.

El Málaga hace oficial el fichaje de José Salinas para reforzar el lateral

El club malagueño ha hecho oficial la incorporación de José Salinas, quién llega como cedido procedente del Espanyol, pero con opción de compra al término de la temporada. A sus 25 años, ha disputado 13 partidos con el club perico la pasada temporada, aunque donde sumó más minutos fue en el Elche, disputando más de 60 partidos en la Segunda división. Igualmente, en esta categoría destacó con el Mirandés, siendo diferencial en defensa y anotando dos goles en los 41 partidos disputados, 39 de ellos completos.

Ahora, el lateral llega al Málaga, dónde ya ha pasado el reconocimiento médico y ha firmado su nuevo contrato. La nueva incorporación de José Salinas supone el cuarto refuerzo del equipo de Juan Funes, uniéndose al también defensa Fernando Calero, el delantero Juan Cruz y el centrocampista Carlos Dotor.

Monchi sigue con la operación salida y cede a Salinas al Málaga

Esta nueva cesión supone otra salida en la plantilla del Espanyol, que Monchi como director deportivo está elaborando para dar un salto del nivel al club perico, que esta pasada temporada ha jugado demasiado con el descenso. La idea principal del ex director sevillista es liberar varias fichas para hacer hueco a los nuevos fichajes, haciendo una promesa de diez nuevas incorporaciones.

Los blanquiazules también han dado salida a Antoniu Roca, que ha puesto rumba al Mallorca, y a José Gragera, que también pone rumbo a La Liga Hypermotion para reforzar al Burgos. Por otra parte, ya han presentando a Àlex Calatrava, Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardó como nuevos fichajes.