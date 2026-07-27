Stuani desafía al descenso y renueva con el Girona: "Aquí aprendí a no rendirme nunca"

El club catalán hace oficial la renovación de Stuani, su máximo goleador y capitán, que seguirá una temporada más defendiendo la rojiblanca aunque sea en La Liga Hypermotion

El Girona está viviendo un terremoto en su plantilla tras su descenso a la Segunda división, con varios de sus jugadores más destacados abandonando Montilivi para continuar en la élite. Sin embargo, el equipo de Quique Álvarez ha cerrado una operación muy importante para su etapa en la Liga Hypermotion, y con vistas a regresar a la máxima competición del fútbol español.

El equipo rojiblanco ha hecho oficial la renovación de Cristhian Stuani por una temporada más, ampliando la historia con el delantero uruguayo a pesar del descenso de categoría. El jugador de 39 años ya ha pronunciado sus primeras palabras después de firmar por un año más con el equipo catalán y ha dejado claro que su idea es ser una parte importante de la plantilla para poder conseguir el reto de volver a Primera.

Stuani renueva con el Girona, que blinda a su máximo goleador histórico

El delantero uruguayo lleva nueve temporadas en el Girona y no los iba a dejar en la estacada para una temporada que se presenta muy dura para el equipo de Montilivi. Por ello, Stuani ha renovado con el conjunto rojiblanco y firma un nuevo contrato por una temporada más, hasta 2027. Un movimiento clave para la plantilla de Quique Álvarez, que podrá seguir contando con su goleador nato y con un ejemplo de veteranía en el equipo.

Stuani lleva 148 goles en los 312 partidos oficiales que ha disputado como rojiblanco a lo largo de nueva temporadas. Por ello, el equipo catalán asegura que son "unas cifras que reflejan la trascendencia de un futbolista irrepetible" y "uno de los grandes artífices del crecimiento" del club. Ahora volverá a la categoría de plata para seguir siendo importante para el Girona, tratando de volver a ser el 'pichichi' de la Segunda división, como ya logró en las tres temporadas que disputó en esta categoría defendiendo la rojiblanca.

Stuani explica su renovación con el Girona a pesar del descenso a Segunda división

El delantero ya se ha pronunciado sobre su renovación con el Girona, después de quedar como agente libre el pasado mes de junio, y ha dejado palabras de aliento para ala afición antes del inicio de un curso complicado. "No nací aquí, pero aquí fue donde aprendí a no rendirme nunca. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y el que nos espera es demasiado importante como para perdérmelo" explica el uruguayo.

El Girona lo define como un jugador que aportará "experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora" en el comunicado publicado para confirmar su renovación. Por ello, esperan que Stuani siga ampliando su historia con el equipo catalán y aporte su capacidad goleadora en su décima temporada en Montilivi.