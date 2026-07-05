Míchel acelera el fichaje de uno de sus jugadores clave del Girona para su nuevo proyecto

El técnico español ya prepara la planificación del Ajax y está a punto de cerrar el fichaje de uno de sus hombres de confianza en su etapa en el Girona, desvalijando al equipo que sufrirá muchas bajas tras su descenso a Segunda división

Míchel González ya está planificando su nueva etapa al frente de los banquillos, esta vez como líder del Ajax. El técnico español ha fichado por el club neerlandés para las próximas dos temporadas, hasta 2028, y quiere pescar en su ya ex equipo, el Girona, para recuperar a una de sus piezas más importantes durante su mandato en Montilivi.

El Ajax está a punto de cerrar el fichaje de Daley Blind, que abandonará el Girona y ya negocia con el equipo neerlandés su traspaso, que supondría su regreso al club que le dio la oportunidad. Además, sería un traspaso a coste cero, que no viene nada bien al equipo catalán pero que facilita el traspaso a los neerlandeses.

Michel acelera el regreso de Daley Blind al Ajax y recupera a una de sus piezas claves del Girona

La tercera etapa de Blind en el Ajax está a punto de hacerse realidad, en parte gracias a Míchel, que ha pedido su fichaje para tratar de reforzar la plantilla del club neerlandés. No sólo porque el defensa ya tenga experiencia de sobra en el Ajax, también porque fue uno de los jugadores más importantes para el entrenador madrileño en su época en el Girona.

Blind ha estado a las órdenes de Míchel durante dos temporadas, cuando fichó por el conjunto catalán en 2023 y hasta final de este curso, cuando Míchel ha dejado el banquillo de Montilivi tras el descenso a Segunda división. El jugador de Países Bajos también se marcha del conjunto albirrojo y lo hará como agente libre al finalizar su contrato, lo que permite que la operación de su fichaje se resuelva a coste cero.

Dadley Blind, a punto de firmar por el Ajax y decir adiós al Girona

La negociaciones entre el jugador y el club ya están avanzadas y todo parece indicar que Dadley Blind volverá a vestir los colores del Ajax por tercera vez. Lo hará bajo las órdenes de Míchel, que le convirtió en un jugador clave como titular del Girona. El defensa, a pesar de sus 36 años, es un jugador muy destacado por su contundencia y liderazgo, y uno de los hombres fijos en el once del equipo catalán en la temporada en la que consiguieron la clasificación para la Champions.

Además de un reencuentro con el entrenador español, también volverá al club de su vida. Blind se formó en la cantera del Ajax y debutó con el primer equipo, convirtiéndose en un defensa que captó las miradas a nivel internacional, por lo que fichó por el Manchester United. Tras su paso por la Premier, regresó al equipo neerlandés por cuatro temporadas, y después llegó a La Liga.