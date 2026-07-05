Víctor Muñoz no tiene dudas con su llegada al Liverpool: "Para mí es un buen paso estar con Iraola"

El delantero explicó que su fichaje se cerró "muy muy rápido" mientras seguía con el foco en recuperarse de la lesión que le ha dejado sin debutar con España en el Mundial. Además, ha elogiado a su próximo destino: "Creo que es un buen sitio en el cuál puedo seguir creciendo"

Víctor Muñoz ya habla como nuevo jugador del Liverpool. El delantero de la selección española fue anunciado oficialmente como fichaje del equipo 'red' el pasado mes de junio, sumando un refuerzo de lujo para el proyecto de Andoni Iraola en Anfield. En este sentido, el jugador ha hablado de cómo vivió el momento de las negociaciones y el tramo final de la operación, sabiendo que ya estaba concentrado por el Mundial 2026.

No obstante, Víctor Muñoz no suma buenas noticias con España, ya que la lesión que arrastra desde el final de campaña con Osasuna le ha dejado fuera de los cuatro partidos que ha disputado el combinado de Luis de la Fuente en el Mundial hasta la fecha. Sin embargo, el delantero se muestra agradecido del apoyo de sus compañeros: "Todo el equipo ha estado muy encima mío para que esté bien"

Víctor Muñoz y su fichaje por el Liverpool: "No quería escuchar prácticamente nada"

De esta manera, Víctor Muñoz ha atendido a DAZN para hablar, en primer lugar de su fichaje por el Liverpool: "Yo estaba aquí, centrado en mi recuperación y en estar bien. No quería escuchar prácticamente nada hasta que no fuese algo concreto en el momento en el que hubiera que decidir. Fue muy muy rápido en el momento en que se me dio la posibilidad y yo di el ok".

Además, Víctor Muñoz añade que "todo se movió en un día porque quería que fuese todo muy rápido, que no hubiese complicaciones y que no tuviese que estar pensando más de lo normal porque tenía que estar centrado en esto. Y bueno, así ha sido. He estado bastante exento de todo esto y no he llegado ni a escuchar ni a hablar nada así con mi agente de una cosa que en sí no estuviese hecha".

Víctor Muñoz: "Creo que el Liverpool es un buen sitio en el cuál puedo seguir creciendo"

Por otra parte, el nuevo fichaje del Liverpool ha desvelado que habló con Andoni Iraola: "Hablé con Iraola, me transmitió esa confianza y ver también que para mí es un buen paso el poder estar con él por la forma de jugar de sus equipos, el estilo que tiene la Premier y la verdad que creo que es un buen sitio en el cuál puedo seguir creciendo".

Víctor Muñoz siguió explicando como se dio su salida finalmente de Osasuna y la confirmación oficial de su fichaje por el Liverpool: "Como ese tipo de cosas no las puedo controlar, pues me he intentado centrar en lo mío, que es intentar estar bien y las cosas al final han salido así. Yo pienso que el siguiente paso que he dado, si ha salido así, es el correcto y a muerte con ello".

Víctor Muñoz: "Todo el equipo ha estado muy encima mío para que esté bien"

Víctor Muñoz, que sufrió un contratiempo en junio, comentó la confianza que tiene Luis de la Fuente en él: "El míster está muy encima mío, preguntándome, y estoy muy agradecido con él, tanto por la oportunidad que me ha dado, pero sobre todo la confianza ciega que tiene en mí. En el momento en el que salga al campo y pueda volver a pisar el césped, pues devolver toda esa confianza que me ha dado".

Por último, el extremo de España, que se medirá a Portugal, reconoció el cariño del vestuario: "En general la verdad que todo el equipo ha estado muy encima mío para que esté bien. Los que a lo mejor más he podido coincidir aquí y he estado en esos ratos libres desconectando un poquito, te podría decir Cubarsí, Pedri, Olmo, Eric García... Tampoco me quiero quedar con cuatro porque la verdad que todo el equipo me ha ayudado muchísimo".