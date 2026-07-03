Otro pretendiente de postín para Oso que amenaza su continuidad en el Sevilla

Al interés de la Fiorentina y el Nottingham Forest, desvelado en los últimos días, se suma otro poderoso club de la Premier League, mientras se negocia una renovación que parece ir perdiendo fuerza con el paso de los días

Al mismo tiempo que busca refuerzos en todas sus líneas, el Sevilla FC trabaja en las renovaciones de los dos canteranos que irrumpieron con fuerza la pasada campaña en el primer equipo: Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso'. Ambos acaban sus contratos en 2027 y después de semanas de negociación sigue sin llegarse a un acuerdo. En el caso del central, seguido por Osasuna entre otros, su prioridad es seguir en Nervión y existe la confianza en poder cerrar su permanencia hasta 2030. Pero con el lateral zurdo la situación parece complicarse al mismo ritmo que crece la lista de equipos interesados en su fichaje.

Entre las negociaciones de renovación y la posibilidad de una plusvalía íntegra

En la planta noble del Sánchez-Pizjuán existía también el convencimiento de poder atar por tres campañas más al hispano-argentino. Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, en las últimas semanas se han producido avances para ampliar su actual vinculación. Tras una primera propuesta sevillista para mejorar su sueldo y subir su cláusula de rescisión (fijada en 20 millones de euros), desde la agencia de Oso presentaron una contraoferta y los contactos no se han detenido. Pero al mismo tiempo se le mueve en el mercado, lo que dificulta sin duda el entendimiento, al aparecer clubes que pueden ofrecerle mucho más dinero.

Así pues, va ganando fuerza la posibilidad de una venta que dejaría una plusvalía íntegra en las necesitadas arcas blanquirrojas, pues el de Torrevieja aterrizó gratis hace cuatro años procedente de la cantera del Málaga para firmar por el Sevilla Atlético. Desde entonces, su progresión le llevó a debutar ya con el primer equipo en la 23/24, en un partido de Copa del Rey a las órdenes de Diego Alonso. Pero ha sido este último curso cuando se ha revelado como un lateral con recorrido y potencia que destaca por su vocación ofensiva.

Incluso Lionel Scaloni aseguró que lo tiene en su punto de mira para la selección absoluta de Argentina, el gran sueño de Oso, que con Almeyda y Luis García Plaza ha acabado disputando 24 encuentros y 1.648 minutos de juego en los que ha firmado dos goles y tres asistencias. Unos números que a sus 22 años le han colocado en el escaparate, surgiendo casi a diario un nuevo pretendientes que amenaza su continuidad en Nervión.

El Newcastle irrumpe en la subasta

En los últimos días se ha apuntado el interés de la Fiorentina y el Nottingham Forest. Pero en la siempre poderosa Premier League aparece otra 'novia' de postín como el Newcastle, según ABC de Sevilla. Sin duda, una puja que beneficiaría los intereses nervionenses a la hora de sacar la máxima tajada posible por un futbolista que ha tasado en 10 millones de euros. Una cantidad que coincide plenamente con el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt, después del subidón experimentado en los últimos meses.

Más 'novias' para Oso y un tapado en LaLiga

Cabe recordar que el primer equipo en sondear al lateral zurdo fue el Estrasburgo, que busca un relevo para el ex sevillista Valentín Barco, traspasado al Chelsea. Sin embargo, el conjunto francés no ha acabado de dar el paso definitivo para presentar una oferta, algo que tampoco ha hecho los dos equipos españoles que le tantearon, como son el Villarreal y el Espanyol de Monchi. No hubo nada, por el contrario, con la Real Sociedad, y menos incluso con Javi López como monda de cambio. Pero aún habría otro club español con cierto poderío económico pendiente del defensor.

Otros dos laterales zurdos en el Sevilla FC

En el Sevilla FC, mientras tanto, aún no arrojan la toalla, pero tampoco ven del todo con malos ojos la posibilidad de un traspaso dada su necesidad de generar plusvalías. Además, en el plano deportivo, Luis García Plaza cuenta con otros dos laterales zurdos en nómina, pues al chileno Gabriel Suazo se suma el regreso de Adrià Pedrosa tras su cesión en el Elche, que ha descartado ejercer una opción de compra de dos millones de euros.