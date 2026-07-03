El internacional Denis Dragus, sobre la mesa del Sevilla para la remodelación de la delantera

Habitual con Rumania, el punta de 26 años ha sido ofrecido recientemente a la dirección deportiva sevillista, que lo estudia dentro de las numerosas opciones que maneja para el ataque

La planificación del Sevilla contempla como prioridad la remodelación de la delantera ante la salida de Maupay y la posible venta de Akor Adams impulsada por la propia entidad para hacer caja. De hecho, el punta nigeriano ya habría acercado posturas con el Venezia italiano mientas que el Sevilla espera una propuesta no menor a 15 millones de euros para dar luz verde.

Dentro de este contexto, José Ignacio Navarro maneja una amplia lista de nombres para el ataque ante la posibilidad, incluso, de reclutar a dos activos, pues tampoco se descarta el adiós de Isaac Romero, que sigue despertando interés en Europa, sobre todo en Rusia.

Dragus, ofrecido al Sevilla a coste asumible

De este modo, han sido numerosos los ofrecimientos que han llegado a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán y entre estos perfiles se encuentra el de Denis Dragus, delantero rumano que pertenece al Trabzonspor turco.

ESTADIO Deportivo ha podido saber que el punta de 26 años está sobre la mesa después de que haya sido ofrecido como una opción para potenciar la vanguardia y que la dirección deportiva respondió que lo estudiaría en su búsqueda de refuerzos para conformar la delantera 26/27.

Con un valor de mercado de dos millones de euros y con contrato en Trebisonda hasta 2028, el precio de salida del punta rondaría los 500.000 euros según ha podido constatar esta redacción, si bien habría otras fórmulas.

Teniendo en cuenta lo ocurrido con Batista Mendy el curso pasado, el Trabzonspor, que pagó 1,4 kilos millones el verano de 2024, podría contemplar una nueva cesión, mientras que el futbolista estaría abierto a reducir su salario para encajar en un proyecto de una competición más potente.

Dragus es internacional con Rumanía y suma siete goles

Dragus es internacional con la selección de Rumanía, con la que ha disputado un total de 28 partidos con un saldo de siete goles, y a día de hoy entra en los planes del seleccionador de su país, como refleja que disputó 20 minutos en el último amistoso a pesar de su trayectoria irregular en las dos últimas campañas.

Así, hace dos campañas marcó tres goles en 26 partidos con el Trabzonspor y en la 25/26 militó como cedido en dos equipos turcos, el Eyupspor, y el Gaziantep, anotando dos dianas en 24 duelos, ambas en el segundo equipo. Cabe decir que las lesiones lastraron su rendimiento el curso anterior.

Dragus busca ahora relanzar su carrera tras haber destacado en la 23/24, precisamente en el Gaziantep, cedido por el Standard de Lieja, al haber marcado 16 tantos, lo que impulsó su fichaje por el Trabzonspor. Obviamente, vería con muy buenos ojos a sus 26 años la opción del Sevilla, que a día de hoy estudia su ofrecimiento sin haber dado aún ninguna respuesta.