Atlético de Madrid - Málaga: alineaciones probables, canal, horario y dónde ver hoy la primera jornada de la Liga EA Sports

El conjunto de Simeone se mide en el día de hoy al de Funes en el Metropolitano, en el primer encuentro de ambos equipos esta temporada en LaLiga EASports, por lo que se esperan novedades en el once titular

El Atlético de Madrid recibirá en el día de hoy al Málaga en el Metropolitano. Los de Simeone y los de Funes se enfrentan en la primera jornada de LaLiga EA Sports en mitad de dos situaciones diferentes en ambos clubes. Sin embargo, ambos clubes llegan con el objetivo de llevarse los tres primeros puntos para la clasificación. El colegiado del encuentro será Adrián Cordero, que estará acompañado en el VAR de Iván Caparrós

Además, el Atlético de Madrid llega con bajas importantes el duelo de mañana, como la de Julián Álvarez y Sorloth, siendo ausencias destacadas en la parcela ofensiva. El reciñen llegado, el 'Cuti' Romero podría esperar su oportunidad en el banquillo, dependiendo de la decisión tomada por Simeone. Más grave es la situación en el Málaga, que podría viajar a la capital de España sin hasta siete jugadores.

Julián Álvarez, fuera de la convocatoria por decisión de Simeone

Simeone fue muy claro en el día de ayer, en rueda de prensa, explicando la baja de Julián Álvarez: "En este partido no le vemos para participar. En estos cuatro días estemos más cerca de lo que queremos". El delantero argentino seguirá ejercitándose con vistas a estar listo para el siguiente choque del Atlético de Madrid, que será este domingo frente al Villarreal de Iñigo Pérez en el Metropolitano.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el primer partido de LaLiga EA Sports tras una pretemporada con luces y sombras. Los de Simeone han firmado dos victorias, ante el Getafe y Marsella, y han caído derrotados contra el Manchester United y Manchester City. De esta manera, el conjunto colchonero espera comenzar la campaña con buen pie, recibiendo a un Málaga que viene de ascender a Primera División ocho años después.

El reto del Málaga en el Metropolitano

El Málaga encara un ilusionante curso en Primera División. Para ello, los de Funes se han preparado con cinco amistosos que han terminado en tres empates (victoria en penaltis ante el Fulham), un triunfo y una derrota, que fue frente al Ceuta. El club malacitano cuenta, además, con caras nuevas para la exigente campaña en LaLiga EA Sports, con jugadores como José Salinas y Juan Cruz, además del lesionado Fernando Calero.

Junto al central y nuevo fichaje del Málaga, hay una serie de jugadores que no podrán vestirse de cortos en el día de hoy en el Metropolitano, como son Carlos Dotor, Diego Murillo, Adrián Niño y Aaron Ochoa, a la espera de la evolución de Diarra y Juanpe. Pese a ello, Funes cuenta con futbolistas suficientes para poder defender la elástica blanquiazul frente al Atlético de Madrid: Alfonso Herrero, Puga, Dani Lorenzo, Larrubia o Chupe.

¿A qué hora se juega el partido? Atlético de Madrid - Málaga

El horario fijado para el Atlético de Madrid - Málaga de la primera jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:00 en horario peninsular y 20:00 en Canarias, de este miércoles 19 de agosto.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Atlético de Madrid - Málaga

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Málaga se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, M+LaLiga, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Atlético de Madrid - Málaga

Además, el Atlético de Madrid - Málaga podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Metropolitano desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Simeone y Funes, que viene de ganar al Fulham de Álvaro Arbeloa en el Trofeo Costa del Sol.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Atlético de Madrid - Málaga, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Metropolitano. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Simeone y Funes, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre colchoneros y malacitanos.

At. Madrid No Iniciado - Málaga

Alineaciones probables de Atlético de Madrid y Málaga

Atlético de Madrid: Oblak, Marc Pubill, Le Normand, Hancko, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Kang in Lee, Grimaldo, Lookman y Arnau Ortiz.

Málaga: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, José Salinas, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín Muñoz, Chupe