Málaga 2-2 Fulham: El título se decanta con la expulsión de Arbeloa y la retirada del equipo inglés

El Málaga se proclama campeón del Trofeo Costa del Sol por la retirada del Fulham de Arbeloa, que se negó a disputar la tanda de penaltis

Este miércoles, a la vez que la Supercopa de Europa, se ha disputado el Trofeo Costa del Sol. El Málaga y el Fulham se enfrentaban por este prestigioso título antes de dar inicio a las temporadas, pero el ganador se ha decidido con un auténtico lío en La Rosaleda. El equipo español, recién ascendido a Primera, conquista el trofeo debido a la retirada del equipo inglés, que se ha negado a disputar la tanda de penaltis, además de la expulsión de Álvaro Arbeloa.

El resultado del marcador finalizó con un 2-2, por lo que había que disputar la tanda de penaltis para decidir al ganador de este trofeo. Sin embargo, el club inglés no ha querido jugar esta tanda y el Málaga es el que ha conquistado el título por la retirada de los rivales, creando un momento surrealista en La Rosaleda.

El Málaga gana el Trofeo Costa del Sol por la retirada del Fulham

El equipo 'boquerón' ha celebrado en su casa la conquista del Trofeo Costa del Sol, a pesar de no haber ganado el partido. Con un empate a 2 en el marcador, los blanquiazules han sido los campeones debido a la retirada del Fulham de Arbeloa, que ha montado un auténtico lío en los minutos finales del encuentro.

Los ingleses estaban a punto de proclamarse campeones, con un 2-1 a favor en el marcador en el tiempo de descuento. Sin embargo, el equipo de Funes consiguió poner el empate tras un penalti en el los últimos minutos. Una decisión arbitral que no sentó bien al nuevo entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa. Además, este resultado forzaba una tanda de penaltis que no han querido disputar.

Los ingleses han alegado que los lanzamientos desde los once metros no estaban pactados en su contrato para este partido y que no iban a jugarla. Además, han asegurado que tenían que coger un vuelo y si disputaban los penaltis no podrían cogerlo, por lo que de forma surrealista se han negado a finalizar el encuentro. De esta forma, el Málaga se queda con el Trofeo.

Arbeloa la lía con el Fulham en su regreso a España

La retirada del Fulham de la tanda de penaltis se debe a motivos logísticos, como no haber acordado una tanda de penaltis y no haber gestionado bien las horas, teniendo que coger un vuelo poco después del término del partido. Sin embargo, la expulsión de Arbeloa también ha sido destacada en este insólito final de partido.

El Málaga logró el empate tras un penalti en el descuento. Una decisión que Arbeloa protestó con intensidad y que echó en cara al colegiado, que no dudó en mostrarle la tarjeta roja y en expulsarle en su regreso a España, sacando también una roja a un miembro de su cuerpo técnico.

Ficha técnica

2 - Málaga CF: Herrero; Puga, Einar, Recio, Salinas; Larrubia, Izan, Dani Lorenzo, Joaquín; Chupe y Niño. También jugaron: Rafa Rodríguez, Álex Pastor, Rafita, Otu, Lobete, Ramón, Haitam, Juan Cruz, Eneko, Juani y Carlos López.

2 - Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Rowe, Iwobi; Kevin Santos, Bobb y Gonzalo. También jugaron: Palacios, Robinson, Charles, King, Tete, Cuenca, Muniz y Reed.

Goles: 0-1, min. 23: Sessegnon. 1-1, min. 28: Chupe. 1-2, min. 57: Iwobi. 2-2, min. 90: Eneko.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Expulsó con tarjeta roja al entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, y a otro miembro de su cuerpo técnico.