El mercado 'amenaza' al Málaga con varios intereses sobre la mesa

El club malacitano encara el último mes del mercado con cinco jugadores en la rampa de salida. Loren Juarros ajusta la plantilla y podría abrirle la puerta a Julen Lobete, Juanpe, Dani Sánchez, Moussa y Pablo Arriaza si llega una oferta que encaje en el plan de Funes

El Málaga afronta semanas importantes en el mercado de fichajes. A falta de pocos días para el ilusionante estreno en LaLiga EA Sports, Loren Juarros y el resto de la dirección deportiva se ponen manos a la obra en el apartado de salidas, pese a que siete jugadores ya han dicho adiós al conjunto malacitano. Sin embargo, hay otras figuras de la plantilla de Funes que podrían seguir el mismo camino, ante el interés de diferentes clubes.

De esta manera, hay una serie de jugadores en el Málaga que pueden firmar su salida en este mercado de fichajes, como pueden ser Julen Lobete, Juanpe, Dani Sánchez, Moussa y Pablo Arriaza. Desde la dirección deportiva le abren las puertas a estos cinco futbolistas, con posibilidades de salir del club si llega una buena oferta que satisfaga a todas las partes.

El Málaga sigue su plan con las salidas en el mercado de fichajes

Una de las claves del Málaga en esta pretemporada será la planificación de la plantilla, en unos meses importantes tras consumar el ascenso a Primera División. Loren Juarros pone la maquinaria en marcha para tener los mejores refuerzos para Funes durante la campaña, que empezará la semana que viene. Para ello, al igual que se deben firmar fichajes, hay que dar salidas a los jugadores con los que no podría contar el de Loja.

Hasta el momento, el Málaga ha dado salidas a Luismi, Darko Brasanac, Víctor García, Javi Montero, Juanpe, Josué Dorrio y Jokin Gabilondo. Tras ello, el club ha anunciado cuatro fichajes, los de Fernando Calero, Juan Cruz y José Salinas, reforzando principalmente la parcela defensiva, ya que Loren Juarros dio por cerrada la delantera con Chupe, Adrián Niño y Jauregi, imprescindible sus aportaciones el pasado curso en la Hypermotion.

El Ceuta confirma públicamente el interés en un jugador del Málaga

En este sentido, Luhay Hamido, presidente del Ceuta, reconocidó en SER Malaga el interés por algun jugador del conjunto de Funes: "Hemos preguntado por algún futbolista, estamos en contacto con Loren. Hay jugadores que nos interesan si Funes no contara con ellos o no tuvieran más minutos. No puedo decir nombres, hay muchos buenos. A Adrián Niño por supuesto que lo hubiera fichado y lo seguiría fichando, me gusta mucho".

Además, el presidente del Ceuta no escondió sus sentimientos hacia el Málaga, al que aprovechó para felicitar pro su ascenso a Primera División: "Siempre hemos mantenido relación y nos alegramos de que haya aprovechado la oportunidad que el Málaga la ha dado. Nos gusta mucho y le deseamos lo mejor en Primera". Sin embargo, Luhay Hamido no quiso destacar el nombre del jugador del conjunto de Funes que le gustaría tener en su plantilla.

Los jugadores del Málaga que cuentan con intereses en este mercado

Hay diferentes jugadores del Málaga que cuentan con intereses de otros clubes en este mercado de fichajes. Uno de ellos es Julen Lobete, al que el Andorra le sigue sus pasos, como ha informado el Diario Marca. El delantero cuenta con contrato hasta 2027 y está teniendo protagonismo en la pretemporada, con minutos frente al Leicester, Al-Ittihad y Ceuta, dónde fue titular.

El mismo medio ha destacado que el Córdoba está vigilando a Dani Sánchez, que puede ser buen refuerzo para el lateral izquierdo. El jugador de 26 años tan solo disputó quince partidos la pasada campaña, por lo que Funes podría aceptar su salida en este mercado de fichajes. Además, no fue convocado para el encuentro del pasado viernes frente al Ceuta, que acabó en derrota para el Málaga.

Funes, que activó el 'plan B' ante el Al-Arabi, puede priorizar la salida de Pablo Arriaza, aunque sea en forma de cesión a un equipo dónde pueda tener más minutos. Situación parecida con Moussa, que tiene dos años más de contratos y equipos de Segunda División y Primera RFEF podrían estar tras el futbolista del Málaga.