El Málaga se lleva algo más que una derrota de Ceuta

El conjunto de Juanfran Funes sufrió en Ceuta su primera derrota del verano en un partido que dejó dudas y, sobre todo, dos motivos de preocupación para el técnico de cara a los próximos compromisos

El Málaga sufrió frente al Ceuta su primer tropiezo de la pretemporada en un partido que dejó algunas dudas en el conjunto de Juanfran Funes. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano para el técnico por estar más pendiente del estado físico de Dotor y Calero, dos jugadores que terminaron el encuentro con molestias.

El Málaga se marchó de Ceuta con su primera derrota del verano y con deberes por hacer. El conjunto dirigido por Juanfran Funes perdió ante el equipo caballa en un encuentro en el que volvió a mostrar algunos problemas defensivos que el cuerpo técnico deberá corregir antes del comienzo de LaLiga.

Los dos goles del Ceuta llegaron en acciones en las que el conjunto malagueño pudo hacer más. El primero vino después de un saque de esquina, mientras que el segundo llegó tras una jugada en la que faltó mayor contundencia a la hora de despejar el peligro.

Más allá del resultado, el partido dejó una advertencia para un equipo que todavía continúa en construcción. La pretemporada sirve precisamente para detectar este tipo de errores, pero el margen para corregirlos empieza a reducirse con el inicio de la competición cada vez más cerca.

Funes tendrá ahora que analizar lo ocurrido y trabajar durante los próximos días para encontrar soluciones. La parte defensiva vuelve a ser uno de los aspectos que más atención requiere después de una actuación en la que el Málaga concedió demasiado.

Las lesiones, la mayor preocupación de Funes

El resultado no fue lo que más preocupó al entrenador malagueño después del encuentro. Funes puso el foco en el estado físico de Dotor y Calero, dos futbolistas importantes para sus planes. "Estamos preocupados por la lesión de Dotor y por la lesión de Calero. Esperemos que no sea nada y ya pensemos en la siguiente semana, porque si no sí que va a tener un coste alto", explicó el técnico tras el partido.

Las próximas horas serán importantes para conocer el alcance de ambas molestias y determinar si los dos jugadores pueden reincorporarse con normalidad al trabajo.

La preocupación tiene además un motivo añadido: el calendario de preparación del Málaga entra en su recta final y el equipo tiene por delante una cita de máxima exigencia.

Diez días para preparar el estreno

El siguiente gran objetivo del conjunto malagueño será el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por ello, Funes quiere aprovechar al máximo los días que quedan para terminar de ajustar el equipo. "Vamos a enfocar bien y a aprovechar la semana que nos queda antes del inicio liguero", explicó el entrenador, que dio por concluida la concentración en Estepona después de una semana que calificó de "muchísimo trabajo".

Ahora el Málaga regresará a su rutina en la ciudad y tendrá que continuar con la puesta a punto antes de que llegue el momento de competir oficialmente. "Toca seguir preparando los días que podamos aprovechar en Málaga", señaló Funes.

La derrota en Ceuta supone así el primer toque de atención del verano. Pero en el Málaga saben que lo verdaderamente importante será llegar preparados al inicio de la competición. Para ello, el equipo tendrá que corregir sus desajustes defensivos y, sobre todo, esperar que las molestias de Dotor y Calero no vayan a más.