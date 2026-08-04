El Málaga convierte a sus 103 municipios en protagonistas de su tercera equipación

El Málaga CF ha presentado su tercera equipación para la temporada 2026/27 con un homenaje muy especial a la provincia. La camiseta incluye los nombres de los 103 municipios malagueños, una iniciativa que recuerda a la lanzada el pasado año por el Betis con las localidades de Sevilla

Con el paso del tiempo las camisetas de fútbol ya no sirven solo para vestir o llevar un día de partido, sino también para contar historias. El Málaga CF ha querido que su tercera equipación hable de identidad. El conjunto blanquiazul presentó la equipación tercera que luciran durante la temporada 2026/27 y lo hizo con un claro mensaje: el club pertenece a toda la provincia.

El diseño, elaborado por hummel, apuesta por un elegante tono gris como base, combinado con detalles en color rosa. Sin embargo, el elemento que más ha llamado la atención no está en los colores, sino en el tejido. La camiseta incorpora los nombres de los 103 municipios de la provincia de Málaga, un homenaje con el que el club quiere reforzar el vínculo con todos los rincones del territorio en el año de su regreso a Primera División. La presentación se fue desvelando poco a poco a través de las redes sociales del club hasta descubrir una equipación que busca representar a un malaguismo que va mucho más allá de la capital.

Un homenaje que recuerda al movimiento del Betis

La idea, aunque adaptada al sentimiento malaguista, trae inevitablemente a la memoria una iniciativa muy similar impulsada por el Real Betis la pasada temporada. El conjunto verdiblanco lanzó entonces una camiseta especial en la que aparecían representados los 106 municipios de la provincia de Sevilla, una acción con la que pretendía acercar aún más el club a toda la geografía sevillana y reivindicar sus raíces provinciales.

Ahora es el Málaga quien recoge ese testigo con una propuesta prácticamente idéntica en su concepto: convertir una camiseta en un mapa sentimental para que cada aficionado pueda encontrar representado su pueblo bajo el escudo del club.

En ambos casos, el mensaje trasciende lo deportivo. Se trata de reforzar el sentimiento de pertenencia y recordar que el apoyo al equipo no entiende de límites municipales.

Mensajes siempre en sus equipaciones

No es la primera vez que el Málaga utiliza sus equipaciones para lanzar un mensaje. El Equipo ya presentó una camiseta de homenaje a sus abonados, en la que aparecían impresos los nombres de todos los aficionados con carnet.

La nueva también supone la continuación de otro proyecto que el club inició con los brazaletes de capitán diseñados por el artista malagueño José Luis Puche, dedicados a cada uno de los municipios de la provincia.

Con esta tercera equipación, el Málaga reúne por primera vez esos 103 nombres en una sola camiseta, reforzando una narrativa que ha ido construyendo durante los últimos cursos.

Mucho más que una camiseta

El lanzamiento coincide con una temporada especialmente ilusionante para la entidad. El regreso a Primera División ha devuelto la ilusión a una afición que llevaba años esperando volver a codearse con los grandes del fútbol español.

Con esta equipación, el club quiere que ese regreso sea compartido por toda la provincia. Desde la Axarquía hasta la Serranía de Ronda, pasando por la Costa del Sol, la Sierra de las Nieves o el Valle del Guadalhorce, todos los municipios encuentran ahora un hueco en una camiseta que pretende simbolizar que el Málaga representa a un territorio entero.

Precio y dónde conseguirla

La tercera equipación del Málaga CF para la temporada 2026/27 ya se puede donseguir. La camiseta tiene un precio de 79,95 euros en su versión de adulto y de 74,95 euros en talla infantil, mientras que el pantalón oficial cuesta 39,95 euros. Los aficionados pueden adquirirla tanto en las tiendas oficiales del club, ubicadas en La Rosaleda y en el centro comercial Larios Centro, como a través de la tienda online del Málaga CF.