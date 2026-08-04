El Málaga entra en la semana de la verdad: dos partidos en 48 horas antes del debut

El Málaga entra en la recta final de la pretemporada con una semana decisiva. Los de Juanfran Funes afrontarán una concentración en Estepona y disputarán dos amistosos en menos de 48 horas

Con el debut en LaLiga cada vez más cerca, el equipo de Juanfran Funes afronta una semana marcada en rojo en el calendario. No será una más. Será una de esas que sirven para medir si el trabajo de las últimas semanas empieza a parecerse al equipo que quiere competir durante toda la temporada. Ya no hay más pruebas para hacer. ahora es el momento de sacar conclusiones.

La plantilla volverá a hacer las maletas para instalarse durante varios días en Estepona, una concentración que ya es una tradición en las pretemporadas blanquiazules. Allí, lejos del ritmo habitual de La Rosaleda, el cuerpo técnico buscará afinar los últimos detalles antes de que el balón empiece a contar de verdad.

Dos partidos para poner a prueba al equipo

La exigencia llegará sobre el césped. El jueves 6 de agosto, el Málaga se enfrentará al Al-Arabi, conjunto de Catar, en el Marbella. Apenas habrá tiempo para analizar lo ocurrido porque, menos de 24 horas después, el equipo volverá a vestirse con sus colores.

El viernes 7 de agosto, los blanquiazules viajarán hasta el Estadio Alfonso Murube para medirse a la AD Ceuta en el tradicional Trofeo Ciudad de Ceuta. Dos compromisos consecutivos que obligarán a Funes a repartir minutos y gestionar las cargas físicas de una plantilla que acumula varias semanas de trabajo.

Estos encuentros servirán para comprobar el estado competitivo del grupo y observar qué futbolistas llegan en mejor momento a la recta final de la preparación. También serán una oportunidad para seguir consolidando los automatismos que el técnico quiere implantar antes del inicio de La Liga.

Antes de esos dos amistosos, el Málaga completó este lunes una sesión de entrenamiento en el Anexo de La Rosaleda. Después puso rumbo a Estepona, donde permanece concentrado desde ayer martes hasta el viernes en el Hotel Atalaya Park.

La concentración de pretemporada en Estepona se ha convertido se ha convertido en una costumbre para el club durante los últimos veranos y ofrece un entorno ideal para combinar trabajo físico, preparación táctica y convivencia entre los jugadores. En un momento en el que la plantilla todavía busca su mejor versión, cada entrenamiento cuenta.

El Fulham espera en el último ensayo

Tras superar este intenso tramo de la pretemporada, al Málaga solo le quedará un examen antes del estreno oficial: el amistoso frente al Fulham. Será la última oportunidad para comprobar si el equipo está preparado para competir cuando empiece LaLiga.

El reloj corre y el Málaga entra en la cuenta atrás definitiva. Los próximos días no decidirán una temporada, pero sí pueden marcar el punto de partida de un proyecto que quiere llegar al primer partido con las ideas claras, el once cada vez más definido y la sensación de que el trabajo del verano empieza, por fin, a dar sus frutos.