El Fulham de Álvaro Arbeloa, rival elegido por el Málaga para el Trofeo Costa del Sol

El Málaga recupera el Trofeo Costa del Sol con un duelo de nivel ante el Fulham de Álvaro Arbeloa: La Rosaleda volverá a vestirse de gala el 12 de agosto en una edición renovada, con nuevo patrocinio y como último test antes del estreno en LaLiga EA Sports

El Málaga ha confirmado la disputa del Trofeo Costa del Sol de esta pretemporada. El rival será el Fulham que actualmente dirige Álvaro Arbeloa. El técnico visitará un estadio que ya conoce por sus partidos como jugador del Real Madrid. De esta manera, el club malacitano ha informado que el encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas, en la que es la XXXVI edición de este trofeo.

El Trofeo Costa del Sol vuelve a La Rosaleda un año después de la victoria en la última edición, que fue ante el Real Betis por 3-1, con la desafortunada lesión de Isco. Además, el partido contra el Fulham será el previo al comienzo de LaLiga EA Sports, ya que el Málaga tiene fijado otros encuentros amistosos frente al Al-Ittihad, Al Arabia y Ceuta, además del choque ante el Leicester del pasado sábado que acabó en tablas, 3-3.

La historia del Trofeo Costa del Sol

El Málaga revive un Trofeo Costa del Sol que dio el pistoletazo de salida en 1961, con victoria ante el Athletic Club de Bilbao. Tras ello, fueron llegando diferentes triunfos como frente al Real Madrid, Estrella Roja o Derby County, en 1974. De esta manera, el club malacitano estuvo casi 20 años sin disputar el mismo, hasta el 2004, cuando el Sevilla visitó La Rosaleda y cayó derrotado.

El Málaga volvió a ganar en 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2023. El primero fue ante el Real Betis Balompié, rival que se repitió en la última edición del Trofeo Costa del Sol, previa a una de las mejores temporadas en la historia del club, firmando el ascenso a Primera División tras años en Segunda y Primera RFEF. Además, Migueli, histórico jugador del CD Málaga, sigue teniendo el record de participaciones, con 12.

El Fulham de Álvaro Arbeloa, próximo rival del Trofeo Costa del Sol

Además, Castronovo sigue siendo el máximo goleador del Trofeo Costa del Sol, con cinco. El registro anotador en el Málaga lo tiene Weligton, con tres, uno de los defensas que más huella ha dejado en La Rosaleda a lo largo de los años. Por otro lado, leyendas del fútbol han pisado el césped del estadio malacitano en su historia y durante el Trofeo Costa del Sol, como han sido figuras de la talla de Alfredo Di Stefano, Eusebio o Pelé.

Tras el partido ante el Betis del pasado año, el Fulham de Álvaro Arbeloa es el rival elegido para esta próxima edición del Trofeo Costa del Sol, contra el que el Málaga medirá sus fuerzas una semana antes del estreno en LaLiga EA Sports. El conjunto de Juanfran Funes se enfrentará al Atlético de Madrid el día 19 de agosto a las 21:00 horas, una exigente visita para el cuadro malacitano en su regreso a Primera División.

Novedad en la nueva edición del Trofeo Costa del Sol

El Málaga ha hecho oficial el acuerdo con Cervezas Victoria, que llevará el nombre del Trofeo Costa del Sol desde esta nueva edición de la pretemporada 2026/2027: "El acuerdo de patrocinio del Málaga Club de Fútbol y Cervezas Victoria abarca las cinco siguientes temporadas. En el acto de firma han estado presentes el administrador judicial del Club, José María Muñoz, y Jorge Villavecchia, director general de Damm".

El club malacitano ha añadido una especial novedad para la equipación: "La emblemática marca malacitana tendrá protagonismo en la equipación del primer equipo blanquiazul, siendo la primera cerveza oficial que incluya el logotipo de Victoria 0,0. Asimismo, la XXXVI edición del trofeo del Málaga por antonomasia, que se celebrará en próximas fechas en La Rosaleda, pasará a denominarse ‘Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria’".