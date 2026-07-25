Tras rechazar la opción de Alberto Moreno, el Málaga cierra la incorporación de José Salinas

El club malacitano ya tiene perfilado el lateral izquierdo: José Salinas será el elegido tras descartar otras opciones, mientras Loren Juarros insiste en que "es la pieza a la que más tiempo estamos dedicando"

El Málaga sigue perfilando detalles en el mercado de fichajes en busca de nuevos refuerzos. El salto a Primera División obliga a Loren Juarros y el resto de la dirección deportiva en encontrar incorporaciones de nivel para asumir la temporada en LaLiga EA Sports. Por ello, el club malacitano habría cerrado la llegada de José Salinas, que cuenta con contrato en el Espanyol pero no cuenta para Manolo González de cara al próximo curso.

Además, desde el Málaga han dejado claro en diferentes ocasiones la necesidad de fichar un lateral izquierdo, ya que a Rafita, que jugó la pasada temporada en esa demarcación, se le condiera perfil derecho. Por ello, Funes podría contar con la figura de un jugador que viene de apenas tener minutos la anterior temporada, pero podría ser titular en el club malacitano, que habría descartado de esta manera la opción de Alberto Moreno y Diego Rico.

José Salinas, en busca de minutos en el Málaga de Funes

José Salinas llegó en el pasado mercado de fichajes de verano al Espanyol. Sin embargo, la dura competencia con Carlos Romero le ha dejado sin apenas oportunidades a lo largo de la temporada, habiendo disputado tan solo trece partidos entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey. Su último encuentro fue ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán el pasado nueve de mayo, en una derrota que complicaba susopciones de seguir en Primera División.

Por ello, José Salinas podría buscar en el Málaga la oportunidad de tener minutos, algo que tuvo durante las dos temporadas que defendió la camiseta del Elche, con la que consiguió el ascenso a Primera División. El jugador conoce la categoría por su pasado en el Espanyol y no tendría problemas de adaptación, además de que su llegada en forma de cesión podría provocar que el club siga mirando en el mercado nuevos objetivos.

El cuarto refuerzo del Málaga en el mercado de fichajes, al caer

Loren Juarros afirmó de manera firme sus intenciones con el lateral izquierdo en este mercado de fichajes, ante diferentes nombres que ya han sonado: "El lateral izquierdo es la pieza a la que más tiempo estamos dedicando. Ataque, banda y central no intentaremos nada. En otras posiciones valoramos que va pasando en los entrenamientos y situaciones que se puedan dar. La base está aquí ya salvo lo de lateral izquierdo".

De esta manera, todo parece indicar que José Salinas será el cuarto refuerzo del Málaga en este mercado de fichajes, como ha informado La Grada. El todavía jugador del Espanyol se uniría a Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, fichajes ya confirmados del conjunto de Funes, que tendrá en el día de hoy su primer amistoso de la pretemporada, ante el Leicester. Loren Juarros podría tomar nota de cara al resto de verano.

El Málaga cuenta las horas para anunciar la llegada de José Salinas

Tras descartar a Alberto Moreno, José Salinas sería el elegido por el Málaga para el lateral izquierdo, dando plenas garantías a Funes para posicionar a Rafita en el perfil derecho, en el que también se encuentra Carlos Puga. El futbolista de 25 años tendría su quinta experiencia en un equipo de España tras su paso por Unionistas, Mirandés, Elche y Espanyol, dando su salto a un equipo de Primera División y en el que apunta a tener minutos.

El Málaga seguirá rastreando el mercado de fichajes en busca de nuevas opciones que puedan surgir, con un Loren Juarros que se encuentra especialmente activo este verano, ante la necesidad de reforzar la plantilla con el ascenso a Primera División. El conjunto de Funes afronta una campaña exigente, con partidos de alta exigencia desde el comienzo de LaLiga EA Sports, con visitas al Metropolitano y al Bernabéu.