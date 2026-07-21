El regreso oficial de Carlos Dotor confirma el plan del Málaga en el mercado

El club malacitano anuncia la vuelta de un Carlos Dotor que dejó huella en La Rosaleda. Vuelve cedido desde el Celta tras no entrar en los planes de Claudio Giráldez y se incorpora de inmediato a los entrenamientos de Funes

El Málaga ha hecho oficial el regreso de Carlos Dotor, tras las buenas sensaciones que dejó el centrocampista la pasada temporada en La Rosaleda. Además, el Celta de Vigo ni Claudio Giráldez contaban con su figura para la siguiente campaña, por lo que su vuelta a la Costa del Sol era una opción que iba cogiendo más fuerza durante los últimos días.

De esta manera, el jugador de 25 años se incorporará de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Funes. Carlos Dotor supone el tercer fichaje del Málaga en este mercado, que llega cedido procedente del Celta de Vigo para la siguiente temporada. El centrocampista se une a Fernando Calero y Juan Cruz como incorporaciones para el conjunto de Funes en el regreso a Primera, que siguen perfeccionando la plantilla.

El Málaga confirma el plan con Carlos Dotor

Por su parte, Funes dejó claro cuál era el plan con Carlos Dotor en este mercado de fichajes: "Estamos muy contentos con lo que nos dio Dotor. Sabemos que el chico ha estado muy feliz aquí y que tiene la voluntad de venir. Es propiedad del Celta, estamos hablando con ellos y vamos a ver, si el Celta determina que no se queda con él, que es el propietario, pues trabajar la posibilidad de que vuelva aquí".

Carlos Dotos viene de jugar 40 partidos con el Málaga la pasada temporada, entre LaLiga Hypermotion y Copa del Rey. El centrocampista fue uno de los fijos con Funes en su lucha por volver a Primera División. El jugador, cedido por el Celta de Vigo, se fue haciendo un hueco poco a poco en el once inicial, formando en la medular con otros jugadores como Izan Merino o Dani Lorenzo.

Funes recupera a su centrocampista talismán para el salto a Primera División

El rendimiento de Carlos Dotor la pasada temporada para tomar la decisión de intentar su regreso de cara a la vuelta a Primera División. El centrocampista, como a lo largo del anterior curso, fue titular en los encuentros más importantes del Málaga, como fueron los del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports, frente a Las Palmas y Almería. Además, cerró la 2025/2026 con un gol y cinco asistencias, siendo importante en diferentes registros.

Carlos Dotor volverá a sumar una nueva experiencia en el Málaga de la mano de Funes. Antes que ello, el jugador defendió los colores del Real Sporting, Real Oviedo y Celta de Vigo, además de venir de la canteral del Real Madrid, teniendo protagonismo en el Castilla. Loren Juarros y el resto de la dirección deportiva vuelven a depositar su confianza en el centrocampista para el ilusionante pero difícil regreso a Primera División.

El Celta de Vigo dejó claras sus intenciones con Carlos Dotor

El Málaga, que buscaba la vuelta de Dotor, destaca en un comunicado oficial la tercera llegada en este mercado de fichajes al conjunto de Funes: "Con esta incorporación, la tercera este verano tras los refuerzos de Fernando Calero y Juan Cruz, el Málaga suma de nuevo a un futbolista también con experiencia en la máxima categoría, ya que disputó 17 partidos en la élite con el RC Celta en la 23/24".

El club malacitano anunció de esta manera el regreso de un Carlos Dotor, que esperaba al Celta, y será parte ya de los próximos entrenamientos dirigidos por Funes: "El Málaga CF da la bienvenida a Carlos Dotor y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa en el Club, con el convencimiento de que su trabajo y compromiso seguirán contribuyendo a la consecución de los objetivos deportivos en la temporada 26/27".