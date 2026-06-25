La idea de Dotor de seguir en el Málaga si Giráldez no cuenta con él

El centrocampista, que tiene dos más de contrato con el cuadro vigués, ha sido protagonista del ascenso del Málaga en el segundo tramo y vería con buenos ojos seguir en el equipo costasoleño

Carlos Dotor es uno de los cinco jugadores cedidos que el Celta de Vigo tuvo la pasada temporada repartido por diferentes equipos. El centrocampista vivió una intensa campaña en el Málaga, con quien logró el ascenso a Primera División. Precisamente su futuro podría estar en el conjunto costasoleño.

En principio Dotor debe regresar ahora a la disciplina del Celta de Vigo, con el que tiene dos años más de contrato. Sin embargo, según 101TV, la idea del madrileño es permanecer en el Málaga si Claudio Giráldez no cuenta con él para el próximo curso en el cuadro vigués. El futbolista se ha sentido muy a gusto en La Rosaleda y piensa que sería su destino ideal, en caso de tener que salir del Celta de Vigo.

Habrá que esperar a la postura del Celta de Vigo aunque en un principio la competencia para el mediocampo es alta e inicialmente tendría complicado tener hueco en el plantel. En cualquier caso Dotor está a expensas de lo que le indique el equipo gallego que volverá a los entrenamientos el próximo 8 de julio, dos antes arrancarán los reconocimientos médicos. Cierto es que el hecho de que el Málaga prolongara su temporada hasta la última ronda del 'play off' podría otorgar algunos días más de vacaciones para Dotor.

Carlos Dotor ya vivió cesiones al Oviedo y Sporting de Gijón antes de hacer lo propio al Málaga

También el Málaga deberá dar un paso en caso de que el Celta de Vigo no cuente con Dotor. Ya sea con la presentación de una nueva oferta en forma de cesión, o bien sea en modo de traspaso para este centrocampista de 25 años que llegó al club celeste en el verano de 2023 y que ha vivido cesiones al Oviedo, Sporting de Gijón y ahora al Málaga.

Los números de Dotor con el Málaga señalan su importancia, especialmente desde la llegada de Juan Funes al banquillo para convertirse en pieza clave. Su participación bajo la batuta de Sergio Pellicer fue menor. En todo caso el centrocampista ha participado en 40 partidos esta temporada con los costasoleños, con los que ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias.

Su encaje en el Málaga en la segunda parte de la temporada ha sido crucial, de ahí que Dotor viera con buenos ojos continuar en el equipo de La Rosaleda en caso de que Giráldez y la competencia en el Celta de Vigo le cierren la puerta.

Los otros cuatro cedidos del Celta de Vigo que deberán regresar

El de Carlos Dotor es uno de los cinco casos de cedidos que el Celta de Vigo deberá resolver en las próximas semanas. Manu Sánchez, Unai Núñez, Carles Pérez y Damián Rodríguez son los otros cuatro. Todos ellos apuntan a que podrían dejar la disciplina del cuadro vigués, ya fuera mediante la fórmula de cesión o traspasos.

En cualquier caso quedan semanas por delante y mientras no se resuelvan sus respectivos futuros deberán comenzar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez, con unos entrenamientos que empezarán el 8 de julio.