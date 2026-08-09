Claudio Giráldez y el balance de la pretemporada del Celta: "La gente va a llegar preparada física y mentalmente"

El entrenador del conjunto celeste analiza el período preparatorio donde su equipo no ha cosechado la derrota y ha sumado tres empates y dos victorias

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha hecho balance de la pretemporada del conjunto vigués que llegó a su fin tras el empate cosechado contra el Nápoles (1-1) en tierras italianas. "Creo que la gente va a llegar preparada físicamente y mentalmente", ha asegurado el técnico de un equipo que comenzará oficialmente el curso el próximo sábado con el duelo que disputará contra Osasuna en Balaídos a partir de las 21.30 horas.

El gallego, ha seguido al respecto. "Veremos en la jornada uno si hemos llegado bien o no. Espero que sí, la sensación en los partidos y durante la semana ha sido buena del equipo. Ahora la competición nos dirá la verdad", ha dicho el técnico de un Celta de Vigo que no ha perdido en los partidos amistosos.

Claudio Giráldez señala que ha sido una pretemporada de "crecimiento" para sus jugadores

El Celta de Vigo ha cerrado su ciclo de preparación con tres empates y dos victorias. Las tablas llegaron contra el Sporting de Braga (2-2), el Académico de Viseu (2-2) y el Nápoles (1-1). Los triunfos llegaron contra el Sporting de Gijón (1-0) y el Saussolo (1-4). "Ha sido en líneas generales de crecimiento para muchos jugadores y crecimiento para el equipo. La pretemporada vale para prepararnos, no se pueden sacar conclusiones reales. No es lo mismo la tensión de un partido de Liga que la de un partido amistoso", ha relatado Giráldez.

El último de los encuentros del Celta de Vigo fue un interesante empate ante el rival de más nivel de todo el verano como fue el Nápoles. "Sabíamos que era un partido muy exigente contra un rival de Liga de Campeones. Creo que el equipo ha ido de menos a más a lo largo del partido. En los primeros 20 o 25 minutos nos ha costado muchísimo", ha señalado el entrenador que ha agregado: "Luego el quipo se ha ido asentando y en la segunda parte hemos sido, probablemente, mejores que el rival, nos hemos encontrado con ese robo alto que nos ha permitido empatar el partido. El equipo ha demostrado ganas de ganarlo a pesar de ser un amistoso".

Giráldez y la subida definitiva al primer equipo de Hugo González

Otro asunto que ha analizado Claudio Giráldez es el hecho de que Hugo González pase a formar parte definitivamente de la primera plantilla del Celta de Vigo. "Estamos muy contentos de que haya derribado la puerta del primer equipo a base de trabajo, de evolución, de goles, no solo durante la pretemporada si no la temporada pasada", ha manifestado el técnico del Celta de Vigo que luego ha hablado de forma general de la cantera: "Estoy muy contento con la salud de nuestra cantera. Los chicos aprietan en el día a día para poder estar en el primer equipo".

Finalmente el entrenador ha valorado el estreno de Abdoulaye Faye con el Celta de Vigo: "Ha mostrado que tiene buen pase, tranquilidad con la pelota, buenas piernas para corregir y mucho futuro, pero necesita semanas para coordinarse con le resto del equipo".