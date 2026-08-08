Los diez entrenadores con más partidos en la historia del Celta de Vigo: De Víctor Fernández a Baltasar Albéniz

Claudio Giráldez se encuentra a nueve partidos de entrar en este top de técnicos que han dejado huella a lo largo de las décadas en la entidad celeste y cuya trayectoria repasamos

La historia de los entrenadores del Celta de Vigo deja algunos nombres para el recuerdo. Curiosamente este nuevo curso que arranca la semana que viene puede colocar a Claudio Giráldez, actual técnico celeste, entre los diez que más partidos han dirigido. Ahora mismo es decimotercero a nueve encuentros de entrar en ese selecto club que ahora repasamos.

Una lista que lidera Víctor Fernández, recordado por los aficionados del Celta de Vigo y que estuvo al frente del cuadro gallego entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Le siguen nombres como los de Txetxu Rojo, Ricardo Zamora o Eduardo Berizzo, quienes también dejaron huellas en distintas situaciones y circunstancias. Un 'top 10' en el que pronto espera poder acceder Claudio Giráldez, que también 'amenaza' otros históricos logros.

Víctor Fernández (207)

El maño es toda una leyenda de los banquillos del Celta de Vigo. Es el único entrenador en la historia del club que ha superado la barrera de los 200 partidos dirigidos, concretamente 207. La era de Víctor Fernández fue recordado por el sello que impregnó al equipo ofreciendo un gran fútbol, muy atractivo por muchos momentos en las cuatro temporadas en las que fue técnico celeste. Lo hizo desde la 98/99 hasta la 01/02. También los resultados le avalaron. Cuatro clasificaciones europeas consecutivas, único entrenador que lo ha hecho en el Celta, título de la Intertoto conquistado y subcampeón de la Copa del Rey.

Txtetxu Rojo (153)

Dirigió al Celta de Vigo durante tres temporadas y media para sumar un total de 153 partidos . El vasco tomó el mando del banquillo del Celta de Vigo en enero de 1991, en Segunda División, y se marchó en el verano de 1994. Entre los logros del vasco destacan el ascenso a Primera División en su segunda campaña y el subcampeonato de la Copa del Rey conseguido en 1994, justo antes de abandonar la disciplina celeste. Entrenador de la vieja escuela que fue un clásico en varios equipos españoles, como el Athletic, Osasuna, Zaragoza o Rayo Vallecano.

Ricardo Zamora (152)

El legendario portero español fue entrenador del Celta de Vigo durante tres etapas diferentes para alcanzar los 152 partidos como técnico del cuadro celeste y alcanzar los 152 partidos en el banquillo del cuadro celeste. Su paso más exitoso fue el de finales de la década de los 40, cuando consiguió clasificar al equipo para la final de la denominada Copa del Generalísimo en el año 1948. Luego regresó en los 50 para dar estabilidad al equipo y nuevamente repitió en la campaña 59/60.

Eduardo Berizzo (148)

El argentino dejó huella en el Celta de Vigo primero como futbolista y luego como entrenador. Se fue hasta los 148 partidos dirigiendo al cuadro celeste, el cuarto en esta clasificación en la historia del club. Fueron tres temporadas muy intensas, de la 14/15 a la 16/17, donde dejó huella por su fútbol y el recuerdo de grandes partidos. Una clasificación europea, las semifinales de la Europa League o dos semifinales de la Copa del Rey son algunos de los detalles de su bagaje.

Milorad Pavić (134)

El serbio fue entrenador del Celta de Vigo a comienzo de los 80 y tiene un curioso logro y que señala que el único técnico de la historia del club que ha dirigido al equipo en Segunda B, Segunda y Primera. Lo hizo con rendimiento meteórico que le permitió pasar de la categoría de bronce del fútbol español a la de oro con dos ascenso consecutivos. En su debe es que no pudo mantener la máxima categoría en su tercera temporada nuevamente el equipo descendió.

Juan Arza (131)

El que fuera histórico jugador del Sevilla es el sexto entrenador de la historia del Celta de Vigo con 131 partidos en el banquillo. Lo hizo durante tres etapas diferentes repartidas en la década de los 70. Como gran logro, el navarro fue el primer técnico que clasificó al cuadro gallego para Europa. Fue en la campaña 70/71 cuando logró el billete para jugar la Copa de la UEFA. Se da la curiosidad que durante un partido, ante la ausencia de Kubala, compaginó ser entrenador del Celta con dirigir a la selección española.

Fernando Vázquez (126)

Inolvidables sus carreras por la banda para celebrar los goles, el gallego fue entrenador del Celta tres temporadas, entre 04/05 y la 06/07 que no acabó. En total fueron 126 encuentros como técnico del cuadro vigués. Cogió al equipo en Segunda División y logró el ascenso a Primera en su primera campaña y en la segunda logró clasificar al equipo para la UEFA al acabar sexto. Curioso su último donde pasó de estar en la zona alta a caerse el equipo a puestos de descenso lo que provocó su cese.

Lucas Casas Pasarín (123)

El gallego, leyenda del club por sus distintos roles, fue jugador del Celta en su fundación, para luego posteriormente en su etapa como entrenador dirigir al equipo en dos períodos diferentes y sumar 123 partidos en el banquillo. Primero fueron tres temporadas a comienzos de los años 50 donde consolidó al equipo en Primera División y coqueteó con los puestos altos de la clasificación. Luego repitió encargado durante dos cursos al finales de la misma década de los 50.

Paco Herrera (119)

Fueron tres las temporadas que el catalán estuvo el frente del Celta de Vigo para alcanzar los 119 partidos. Fue entre el curso 10/11 y el 12/13. Tomó las riendas del equipo celeste en Segunda División y en su segunda campaña logró el ansiado ascenso a Primera después de una travesía de cinco temporadas del club en la categoría de plata. En Balaídos recuerdan su fútbol ofensivo para hacerlo y la apuesta por la cantera. Cierto es que en su último año, en Primera, fue cesado a mitad de curso.

Baltasar Albéniz (116)

El vasco cierra este ranking de los diez entrenadores que más partidos han estado en el banquillo del Celta de Vigo y colocó el listón en 116. Una cifra que alcanzó gracias a sus cuatro temporadas, repartidas en dos etapas. En la primera, a comienzos de la década de los 40, firmó dos quintos puestos de manera consecutiva y le dio plus al equipo vigués. Más complicado fue su paso en la 59/60, con el equipo en Segunda División, y donde el contexto del club era más complicado.