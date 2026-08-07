El Celta de Vigo oficializa la llegada de ﻿Altay Bayindir para la portería celeste

El portero turco aterriza en Balaídos procedente del Manchester United en calidad de cedido y supone completar la deseada competencia para Radu en la meta viguesa

El Celta de Vigo ha anunciado este viernes la llegada de Altay Bayindir para reforzar la portería. Desde hace una semana la operación estaba muy encauzada aunque faltaban los flecos finales ya resueltos y que han dado paso a la oficialidad. El turco llega a Balaídos en calidad de cedido procedente del Manchester United y se convierte en la cuarta incorporación para la plantilla de Claudio Giráldez, tras las de Aleix Febas, Javi Galán y Abdoulaye Faye.

La incorporación de un portero era una de las cuestiones prioritarias en el Celta de Vigo, subrayada en rojo dentro de la planificación deportiva del club. La entidad celeste quería dotar de una mayor competencia a ese puesto en el que Iounut Radu, por ejemplo, había jugado todos los minutos de los 38 partido de la pasada competición liguera. En ese escenario aparece Altay Bayindir.

Altay Bayindir viaja directamente a Italia para sumarse a la concentración del Celta de Vigo

Ahora Claudio Giráldez ya tiene portero que completa la meta, donde también figura Iván Villar, aunque en este caso su rol será el de tercer portero. Altay Bayindir, tras el anuncio oficial de su llegada por parte del Celta de Vigo, viaja directamente a la concentración de Italia donde trabaja el equipo vigués, que después de jugar contra el Saussolo este miércoles se medirá al Nápoles el próximo sábado.

El Celta, en su comunicado de anuncio de la incorporación de Altay Bayindir, señala del turco su seguridad bajo palos, su imponente físico y su capacidad para dominar el juego aéreo. Cualidades que debe hacer valer en esta nueva etapa en el cuadro celeste ante una temporada ilusionante donde el equipo jugará nuevamente en Europa.

La trayectoria de Altay Bayindir antes de unirse al Celta de Vigo

Formado en las categorías inferiores del Bursaspor y el Ankaragücü, Bayindir debutó como profesional con este último antes de consolidarse durante cuatro temporadas en el Fenerbahçe, donde fue uno de los porteros de referencia en Estambul y llegó a ejercer como capitán. En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco en la historia del club inglés. Allí ha acumulado más de 1.500 minutos y ha seguido ampliando su experiencia al máximo nivel, tanto en competiciones nacionales como europeas.

Altay Bayindir, de 28 años y 1,98 metros, Altay Bayindir fue fichado por el Manchester United por 5 millones de euros pagado al Fenerbahçe. En el cuadro inglés ha encontrado dificultad para tener un mayor protagonismo ante la competencia que se ha ido encontrando. En sus tres campañas en Old Trafford podido sumar 17 partidos entre las distintas competiciones, en los que ha encajado 31 goles.

El portero ha sido internacional absoluto con la selección de Turquía en 12 ocasiones. Un detalle que también demuestra la dimensión de Altay Bayindir, que estuvo presente en el reciente Mundial con el combinado de su país. Si bien es cierto que el ya nuevo jugador del Celta de Vigo no participó en el evento celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.