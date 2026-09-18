Giráldez pide paciencia al Celta: "Vamos a salir más fortalecidos que nunca de esta mala dinámica de resultados"﻿

El Celta busca ante el Racing de Santander una victoria que cambie el rumbo antes del parón. Claudio Giráldez confía en su equipo pese al mal inicio y pone el foco en la falta de acierto en los metros finales, aunque recupera a Borja Iglesias

El Celta necesita una victoria. No tanto por cambiar de golpe su fútbol, sino por cambiar las sensaciones. Claudio Giráldez afronta el duelo ante el Racing de Santander convencido de que su equipo está haciendo muchas cosas bien y de que un triunfo puede servir como punto de inflexión para desbloquear una situación que empieza a pesar en el vestuario. "Queremos hacer un buen partido con nuestra afición y comenzar a ganar", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro. Giráldez aseguró que sus futbolistas llegan con "rabia y ganas de empezar a sumar de tres", pero también con confianza en el camino que están siguiendo.

El entrenador celeste no quiere que los resultados oculten todo lo que considera positivo en el juego de su equipo. De hecho, insiste en que el Celta está ofreciendo mejores prestaciones en determinados aspectos que la temporada pasada a estas alturas. "Vamos a salir más fortalecidos que nunca de esta mala dinámica de resultados", afirmó.

El último pase, la asignatura pendiente

Si hay un aspecto que preocupa especialmente a Giráldez es el que ocurre cerca del área rival. El Celta está encontrando dificultades para transformar su dominio y sus llegadas en goles, especialmente ante rivales que optan por protegerse con muchos jugadores cerca de su portería. "No estamos teniendo acierto en la última o penúltima acción", reconoció el entrenador.

El problema, según su análisis, no está únicamente en el remate. También en la capacidad para generar ocasiones cuando el rival renuncia a presionar arriba y espera más atrás. "Tenemos que atacar contra bloques más bajos y eso lleva a una importancia mayor de la finura en la última acción", explicó. Es una realidad diferente a la que se encontró el Celta en otros encuentros. Los rivales están concediendo menos espacios y obligan al conjunto vigués a tener más paciencia para encontrar el hueco. Por eso Giráldez espera recuperar pronto a futbolistas capaces de ofrecer soluciones en ese tipo de escenarios. Borja Iglesias, Iago Aspas y Aleix Febas aparecen como piezas importantes en ese proceso.

Borja Iglesias, disponible pero con limitaciones

Precisamente el delantero gallego vuelve a estar disponible para el encuentro ante el Racing, aunque su participación estará condicionada. Giráldez confirmó que Borja Iglesias no está preparado para disputar más de 45 minutos, mientras que Iago Aspas y David Antañón continuarán fuera por lesión.

El parón internacional, además, llega para el Celta como una oportunidad para recuperar efectivos, terminar de integrar a los futbolistas que llegaron en los últimos días del mercado y mejorar los automatismos. "Todos nuestros jugadores han hecho goles y tienen talento para desbloquear la situación", señaló el técnico.

Giráldez ve más cosas buenas que malas

El discurso del entrenador celeste no fue de preocupación, sino de paciencia. Giráldez destacó el rendimiento defensivo de su equipo y también su capacidad para construir desde atrás. Incluso considera que el Celta ha mejorado a la hora de superar las presiones altas respecto a la temporada pasada. "Ahora mismo solo vemos lo negativo porque queremos ganar y nos frustra no ganar, pero tenemos muchas cosas positivas en este momento", defendió.

La clave, para él, pasa por mantener la confianza y conseguir que el buen trabajo termine teniendo recompensa en el marcador. Porque el fútbol del Celta, sostiene Giráldez, está más cerca de la victoria de lo que indican sus resultados. Y para comprobarlo tendrá enfrente a un Racing de Santander que no se lo pondrá fácil.