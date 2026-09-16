Así queda la Europa League tras la sorpresa en Milán, la derrota del Celta y la victoria del nuevo equipo de Imanol Alguacil

El Sparta de Praga es el líder provisional del segundo torneo europeo tras la primera jornada de la Fase Liga

La UEFA Europa League ha comenzado con un sorpresón en San Siro, la derrota de un Celta que confirma su crisis, también, en Europa o el estreno ganador de Imanol Alguacil en el Olympiacos, donde suplió hace sólo unos días al también español José Luis Mendilibar. El Lyon, el Sunderland o el Bayer Leverkusen de Carles Martínez tampoco fallaron en su estreno.

El Benfica mantiene su pleno de triunfos en este comienzo de temporada y, además, hizo historia en Europa al conseguir por primera vez una victoria oficial sobre el Milan. Y a domicilio. El conjunto lisboeta se impuso por 0-2 en San Siro y estrenó con tres puntos su participación en la Europa League.

El equipo dirigido por Marco Silva encadenó en San Siro su octavo triunfo consecutivo ante un Milan que dejó a Modric en el banquillo. El Benfica salió decidido y encontró el premio antes de cumplirse el primer cuarto de hora, cuando el belga Dodi Lukebakio abrió el marcador. Ya en los primeros compases de la segunda mitad, el polaco Jakub Kaminski amplió la ventaja y dejó encarrilada la victoria portuguesa. El Milan, por su parte, puso fin a su condición de invicto en el curso.

También comenzó con victoria la aventura europea del Bayer Leverkusen de Carles Martínez. El conjunto alemán derrotó al Celje esloveno por 2-0 en el BayArena en un encuentro que quedó encaminado en el primer cuarto de hora gracias al tanto en propia puerta de Svit Seslar. El argentino Facundo Medina sentenció el triunfo en el minuto 74.

Olympiacos empieza a notar la mano de Imanol

Quien ha caído de pie en el Olympiacos europeo ha sido Imanol Alguacil, que celebró con victoria su estreno europeo al frente del equipo griego. No obstante, tuvo que esperar hasta los últimos minutos para completar la remontada ante el Jagiellonia polaco (2-1).

El técnico español apenas lleva seis días al frente del conjunto ateniense y, después de comenzar su etapa con una derrota ante el OFI en la competición griega, logró su primer triunfo en el continente en el Georgios Karaiskakis. Roman Yaremchuk fue el autor del tanto del triunfo heleno.

En el duelo más importante a priori, aparte del Milan-Benfica, el Sunderland se estrenó con victoria al superar al AZ Alkmaar (1-0) gracias a un gol de penalti del francés Enzo Le Fee.

Del resto de partidos, destacó el Lyon, que consiguió imponerse a domicilio en Bruselas, en el Lotto Park, al Anderlecht (1-2). El Celta caía de forma sorprendente en Chipre. O el Sparta Praga, que firmó, en Armenia ante el Ararat, la goleada de la jornada (1-4). Un doblete del noruego Tobias Guddal más los goles del colombiano Jhon Mercado y de Patrik Vydra ponen a los checos como líderes provisionales.

Resultados UEFA Europa League 2026-2027 (Jornada 1)

Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga

Omonia 1-0 Celta

Bayer Leverkusen 2-0 Celje

Milan 0-2 Benfica

Hapoel Be'er Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

Olympiacos 2-1 Jagiellonia

Anderlecht 1-2 Lyon

Sturm Graz 0-0 Rennes

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

Jornada de mañana jueves

18:45 h - Levski Sofia – Salzburgo

18:45 h - OFI Creta – Hoffenheim

21:00 h - Besiktas – Olympique Marsella

21:00 h - Celtic – Ferencváros

21:00 h - Crystal Palace – Lech Poznan

21:00 h - Viktoria Plzen – Union Saint-Gilloise

21:00 h - Juventus – NEC

21:00 h - Lillestrom – Torreense

21:00 h - Real Sociedad – Bournemouth

Clasificación de Fase Liga de la UEFA Europa League 2026-2027

1. Sparta Praga - 3 puntos (4-1)

2. Bayer Leverkusen - 3 puntos (2-0)

3. Benfica - 3 puntos (2-0)

4. Olympiacos - 3 puntos (2-1)

5. Lyon - 3 puntos (2-1)

6. Omonia - 3 puntos (1-0)

7. Sunderland - 3 puntos (1-0)

8. Dinamo Zagreb - 1 punto (0-0)

9. Hapoel Be'er Sheva - 1 punto (0-0)

10. Rennes - 1 punto (0-0)

11. Sturm Graz - 1 punto (0-0)

12. Anderlecht - 0 puntos (1-2)

13. Jagiellonia - 0 puntos (1-2)

14. AZ Alkmaar - 0 puntos (0-1)

15. Celta - 0 puntos (0-1)

16. Celje - 0 puntos (0-2)

17. Milan - 0 puntos (0-2)

18. Ararat-Armenia - 0 puntos (1-4)