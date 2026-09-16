Omonia Nicosia 1-0 RC Celta: Se la pega en Europa League y agudiza su crisis

Un tanto de Blakovec cuando prácticamente el empate se daba por bueno deja muy tocado al equipo que entrena Claudio Giráldez que no encuentra el buen rumbo tampoco en la UEFA Europa League. El equipo celeste aún no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada

Batacazo del RC Celta en su estreno en la UEFA Europa League. El equipo que entrena Claudio Giráldez perdió en su estreno contra el Omonia Nicosia, uno de los rivales más débiles a los que se va a enfrentar en teoría, y se complica seriamente su clasificación en el torneo europeo. Un mal resultado que además sirve para agravar la crisis de resultados en la que está inmerso el conjunto gallego que aún no sabe lo que es ganar en esta temporada. Un tanto de Balkovec en el minuto 88 deja tocado al RC Celta que no le queda otra que pensar en su próximo partido de LaLiga en el que está obligado a reaccionar.

La primera parte del partido del RC Celta fue estéril ya que en ningún momento hizo daño a un Omonia Nicosia muy físico y que estaba muy bien plantado en el terreno de juego. El juego del equipo que entrena Claudio Giráldez fue plano y sin verticalidad lo que sólo le dio tiros sin peligro de algunos de sus futbolistas los cuales nunca inquietaron al portero del conjunto de Chipre.

De hecho, fue el Omonia Nicosia quien sí tuvo ocasiones claras para marcar, pero tres paradones de Ionut Radu impidieron el gol del equipo local.

En la segunda parte, el RC Celta achicó al Omonia Nicosia, pero sin crear peligro. Solo una volea desde fuera del área de Álvaro Núñez, en un balón rechazado de un córner. Le faltó profundidad por las bandas, le sobró ser previsible.Sin vértigo o rebeldía para conectar con los delanteros. Solo apareció esa claridad en un gran pase de Miguel Román a Swedberg, algo para romper líneas que finalizó con un gol anulado a Pablo Durán, por fuera de juego inicial de Swedberg.

Claudio Giráldez refrescó al equipo en la recta final del partido, dando entrada incluso a Borja Iglesias lo que metió en apuros a un Omonia Nicosia que en su peor momento, cuando más sufría, se encontró con el gol de la victoria. Un inesperado cañonazo desde fuera del área de Balkovec sorprendió a Radu y destapó las miserias de un RC Celta en su debut del actual curso europeo.

Al RC Celta no le queda otra que pasar página y centrarse en el partido de LaLiga que este sábado va a jugar contra el Racing de Santander. El equipo gallego necesita la victoria para no llegar a octubre sin saber lo que es ganar en esta temporada.

- Ficha técnica del partido Omonia Nicosia 1-0 RC Celta de UEFA Europa League:

Omonia Nicosia: Fabiano; Duverne, Coulibaly, Satka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro (Tanase 93'), Tankovic (Brouwers 63'), Montnor (Mayambela 93'); Diony (Kakoullis 75').

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Álvaro Núñez (Borja Iglesias 77'), Miguel Román, Hugo Burcio (Aleix Febas 72'), Sergio Carreira; Pablo Durán (Hugo Álvarez 72'), Couhaib Driouech (Swedberg 55') y Ferran Jutglà (Hugo González 55').

Árbitro: Balázs Berke (Hungría). Amonestó al visitante Swedberg.

Gol: 1-0 (88') Balkovec.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa disputado en el GSP Stadium (Nicosia).