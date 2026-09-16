Atlético - Osasuna, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este encuentro de la jornada 6 de Primera división en donde el equipo de Simeone quiere continuar con su escala en la clasificación, mientras que el conjunto que dirige Ramis desea alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

Un encuentro en el que ambos equipos necesitan la victoria. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone para no descolgarse de FC Barcelona y Real Madrid y el de Luis Miguel Ramos para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Atlético de Madrid y CA Osasuna correspondiente a la jornada 6 de LaLiga.

El club rojiblanco, que tiene diez puntos, necesita ganar para acercarse al real Madrid y al FC Barcelona que por ahora no fallan en este arranque de LaLiga.

El Atlético de Madrid llega en un buen momento después de haberse reencontrado con su mejor nivel al ganar a domicilio a la Real Sociedad por 0-3. Sin embargo, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone tuvo momentos de mal juego.

El equipo que entrena Luis Miguel Ramos suma 7 puntos y tiene cierto colchón sobre las posiciones de descenso a Segunda división. No hay que olvidar que el objetivo del club rojillo en la permanencia en la élite del fútbol español.

CA Osasuna, por su parte, necesita regresar al buen rumbo después de la derrota que cosechó en su casa contra el RCD Espanyol por 0-2 el pasado fin de semana.

La estadística no está muy a favor de CA Osasuna quien perdió sus dos últimos partidos de LaLiga contra el Atlético de Madrid. El equipo madrileño venció 1-0 en su terreno pasado, con gol de Thiago Almada, en su terreno de juego la pasada temporada y, posteriormente, también ganó por 1-2 en el terreno de juego del club navarro con tantos de Lookman y Sorloth. El gol de los rojillos lo anotó Kike Barja.

En el capítulo de bajas, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados Pablo Barrios, Julián Álvarez y Alexander Sörloth, mientras que CA Osasuna no puedo disponer de Valentin Rosier, Jorge Herrando, Moi Gómez y Aimar Oroz, todos lesionados.

Faltan poco más de 30 minutos para el comienzo del partido. Recordemos los onces titulares de los dos equipos.

Los dos equipos ultiman el calentamiento sobre el terreno de juego del Estadio Metropolitano. No hay contratiempos físicos ni en el Atlético de Madrid ni en CA Osasuna.

Atlético de Madrid y CA Osasuna se enfrentan, a partir de las 19:00 horas, en uno de los partidos más desatacados de esta jornada 6 de LaLiga que se disputa entre semana. El club rojiblanco llega a este encuentro contra CA Osasuna después de haber goleado a la Real Sociedad por 0-3, mientras que el equipo rojillo no pasa por su mejor momento tras caer derrotado en su terreno de juego, El Sadar, por 0-2 frente al RCD Espanyol. El club rojiblanco parte como favorito pero nunca hay que descartar ninguna sorpresa ya que en el fútbol español cualquier equipo da problemas.

Así llega el Atlético de Madrid al partido contra CA Osasuna.

El Atlético de Madrid llega a este partido, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, contra CA Osasuna con la obligación de ganar debido a que FC Barcelona y Real Madrid no tropiezan en este comienzo de temporada. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone ganó el pasado fin de la semana a la Real Sociedad, pero eso no impide que el conjunto rojiblanco esté actualmente a cinco puntos de los líderes, teniendo el FC Barcelona también que jugar su encuentro.

No se puede permitir más tropiezos el Atlético de Madrid si no quiere descolgarse de manera prematura de la lucha por el título de campeón de LaLiga. Una pelea en la que, al menos, tiene que estar presente hasta bien entrada la temporada ya que el club rojiblanco ha hecho una fuerte inversión económica, en materia de fichajes, para acercarse a sus dos grandes rivales en el fútbol español. Si bien es cierto que, de momento, el Atleti sigue estando lejos de Barça y Real Madrid en el gasto salarial.

En el capítulo de bajas, el Atlético de Madrid no puede contar con los lesionados Pablo Barrios, Julián Álvarez y Alexander Sörloth. El que si está a disposición de Diego Pablo Simeone es Koke Resurrección.

Así llega CA Osasuna al partido contra el Atlético de Madrid

CA Osasuna, por su parte, llega a este partido liguero contra el Atlético de Madrid con la necesidad de puntuar después del tropiezo en casa contra el RCD Espanyol (0-2). El club rojillo está atravesando una semana bastante complicado después de que su director deportivo, Braulio Vázquez, haya dejado la entidad para unirse al Valencia CF.

De este modo, CA Osasuna se ve obligado a iniciar un nuevo proyecto deportivo que ahora estará encabezado desde los despachos por José Antonio Prieto, Cata, que hasta este momento era la mano derecha de Braulio Vázquez.

En el plano plenamente deportivo, Luis Miguel Ramis, entrenador de CA Osasuna, no va a tener disponibles a cuatro futbolistas al estar lesionados. Los ausentes van a ser Valentin Rosier, Jorge Herrando, Moi Gómez y Aimar Oroz.

El partido entre el Atlético de Madrid y CA Osasuna, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, va a ser pitado por Francisco José Hernández Maeso, quien nació en Bruselas, pero que está adscrito al colegio de Extremadura de árbitros.