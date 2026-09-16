Javier Tebas reconoce su pesimismo sobre las opciones de España con la final del Mundial 2030: "Son ínfimas"

El presidente de LaLiga ha sido tajante cargando contra Infantino, su homólogo en la FIFA: "Infantino no es creíble, ya lo viene haciendo en algunas cuestiones". Con él al frente del fútbol mundial, las opciones del Bernabéu y Camp Nou son pocas ante Marruecos

Javier Tebas ha vuelto ha ser muy duro hablando sobre la final del Mundial 2030 y la presencia de Gianni Infantino, que podría condicionar la decisión, contando con las opciones de España y Marruecos. El presidente de LaLiga, en el World Football Summit, fue tajante explicando el problema con el máximo mandatario del fútbol mundial: "No es creíble, sería una verguenza si continúa", de cara a las elecciones de marzo.

Javier Tebas: "Infantino no es creíble, ya lo viene haciendo en algunas cuestiones"

De esta manera, Javier Tebas ha sido claro hablando de la final del Mundial 2030: "¿Si debería replantearse España seguir en la carrera de ese Mundial que ya nos han otorgado si el presidente de la FIFA es Gianni Infantino? Sí, porque es que Infantino no es creíble. ¿Es creíble una persona a la que llaman para que quite una tarjeta roja en un Mundial y la quita? ¿Con lo que se juegan las selecciones? No es creíble".

El presidente de LaLiga añadió que Infantino "ya lo viene haciendo en algunas cuestiones. No es creíble y, si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero. Que un miembro del Comité Ejecutivo de FIFA, como es el presidente de la Federación de Marruecos, diga con tanto descaro que se va a jugar la final allí, no se lo inventa, no seamos ingenuos. Y nadie le ha dicho que se vaya ni nada".

Javier Tebas: "Si Infantino continúa sería una vergüenza para el fútbol"

Tebas siguió cargando contra Infantino: "Si Infantino continúa sería una vergüenza para el fútbol, y no lo digo por el caso de la privatización, que es lo que menos me preocupa. Hay que saber también cómo funciona el sistema, un sistema clientelar. Muchas federaciones necesitan el dinero y dependen del dinero de FIFA y creen que si manifiestan su oposición igual pierden el dinero".

El presidente de LaLiga avisa que "el 18 de noviembre hay que tener algún candidato. Además, criticó la gobernanza en el fútbol: "Donde veo un problema importante en el ámbito de la gobernanza. Tenemos un constante cambio de competiciones, hacemos formatos que solo benefician a una pequeña parte de la industria y a los grandes clubes y se están destruyendo las ligas nacionales".

Javier Tebas: "A las grandes ligas nos están matando a pellizcos"

Tebas dejó claro que "a las grandes ligas nos están matando a pellizcos. Poco a poco, nos van cogiendo, y nosotros ahora en ciertos territorios, sobre todo de Europa. Ha bajado porque tenemos la competición europea, en la que hay siete clubes españoles y nueve ingleses, y nosotros tenemos a los mismos equipos aquí jugando los fines de semanal. El mercado audiovisual es muy segmentado y esto hace mucho daño a las competiciones".

Por otro lado, Javier Tebas, que lanzó un dardo al Real Madrid, se pronunció por el Balón de Oro: "Creo que lo va a ganar Rodri otra vez. Quiero y creo. Es difícil, pero con todo lo que ha hecho en el Mundial, creo que se lo tiene que llevar Rodri". El futbolista del Barcelona es uno de los candidatos por su campeonato con la selección española, poniendo la guinda con la final ganada ante Argentina en Estados Unidos.

Tebas, sobre la campaña de Lamine Yamal: "Hizo una buena temporada"

Por último, Tebas valoró las palabras recientes de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: "Cada uno hace la campaña como puede, como considera. Lamine hizo una buena temporada pasada, creo que puede decir que ha sido el mejor jugador. Yo se lo daría a Rodri, pero él estuvo a un gran nivel. Está bien que los jugadores se sepan valorar, no me molesta que lo hagan así"