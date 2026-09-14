Puntos uno a uno del Real Betis en su visita de LaLiga al Villarreal CF: Dani Ceballos, "como decíamos ayer"

El mediocentro utrerano sustituyó a Isco antes de la hora de partido, liberó a Fornals e impuso su ley en la parcela ancha en un ejercicio de solvencia, temple y pragmatismo, midiendo esfuerzos tras muchos meses sin competir, aunque sin dejar de ofrecerse entre líneas a sus compañeros

En el caso de Fray Luis de León fueron casi cinco años de cárcel los que transcurrieron antes de que, cuenta la leyenda, volviera a su cátedra de Universidad de Salamanca para dirigirse con sorna a sus alumnos: "Como decíamos ayer...". Para Dani Ceballos han sido más de nueve años y, salvando las distancias por los muchos títulos que ha conseguido y la gran cantidad de dinero que ganó, seguro que a ratos sintió su ostracismo en el Real Madrid como un cautiverio, del que le liberó con suspense el Real Betis repescándole sobre la bocina en el mercado estival. Y, como si no hubiera pasado el tiempo, el '25' impuso su ley en la parcela ancha, con temple, inteligencia táctica y criterio.

Así jugaron los heliopolitanos

ÁLVARO VALLES: 9

Está en un momento dulce de reflejos y salvó dos remates a bocajarro de Comesaña y Buchanan nada más empezar, ayudado en el primero luego por el larguero. No pudo hacer nada en el 1-0, tapado por varios jugadores, y se mantuvo firme en varias llegadas más de los amarillos en el primer tiempo. Igualmente sólido e inexpugnable en la reanudación, cuando le llegaron menos, aunque aún con peligro.

BELLERÍN: 8

Profundo, como siempre, ofreciendo alternativas esta vez a 'Roro' Riquelme. Tuvo el 0-1 con un zurdazo abortado por Gulácsi y estrelló sobre la bocina un mano a mano entre las piernas del húngaro. Mejor cubriendo a Moleiro que con Buchanan.

BARTRA: 7

Arriesgaba mucho buscando la anticipación y, por ejemplo, antes del doble paradón de Valles, llegó tarde y habilitó a Gerard Moreno.

NATAN: 9

Contundente, decidido y con jerarquía. Inabordable por alto, marcó el 1-2 en una feliz incorporación en ataque a balón parado.

FRAN GARCÍA: 5

Muy exigido por Pépé, sobre el que casi comete penalti al final, tiró con cuentagotas de su cambio de ritmo para romper líneas y desdoblar a Abde.

FORNALS: 7

Obligado a trabajar defensivamente junto a Roca esta vez, se compenetraron bien, aunque fuera sacrificando un poco su habitual llegada. Más cómodo como mediapunta al final, erró un control que olía al tercero, pero habilitó bien varias veces a sus compañeros.

MARC ROCA: 7

Multiplicado en la resta ante la pujanza de Comesaña y la potencia de Gueye, agradeció la salida de Ceballos y Bernal.

RODRIGO RIQUELME: 5

Voluntarioso, incluso cambiado del perfil que más le gusta, pero también impreciso y algo individualista.

ISCO: 7

Es evidente que no está fino, aunque mejora casi cada jugada en la que interviene, ve pases que el resto ni sueña y tiene la ambición propia del que lo ha ganado todo. Fuerza y bota el córner del 1-2. Dejó su sitio a Ceballos al poco de la reanudación.

EZ ABDE: 9

Le falta ritmo, pero no dudó en lanzarse y percutir por la izquierda cada vez que se lo propusieron. Jugadón para favorecer el 1-0 del 'Cucho', al que buscó también en largo, y clave para cabecear en la acción del segundo y forzar el mal despeje de Gulácsi. Preñado de confianza, se fue ya cada vez que quiso de Mouriño y puso de gol otra vez al 'Cucho' nada más volver de vestuarios.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 8

Se fajó en la presión, bajó balones de espalda y trató de asociarse, no siempre con suerte. Se jugó el físico en un centro de Abde y anduvo muy listo para empujar entre las piernas de Veiga el rechace al tiro del marroquí del meta húngaro. Tuvo el tercero en una acción calcada y repitió descuelgues exitosos a las bandas, bajando, incluso, a recibir y lanzar a otros compañeros.

DANI CEBALLOS: 7

Inteligencia táctica, grandes lecturas al cruce y serenidad en la base de la jugada. Como si no hubieran pasado nueve largos años.

ANTONY: 6

Activo por fuera y por dentro, perdonó el 1-3 con su pierna mala en una buena llegada a falta de menos de un cuarto de hora.

DEOSSA: 7

En su primera intervención, se desmarcó con inteligencia y puso de gol a Fornals, jugándosela luego sin ángulo en otra llegada sorprendiendo desde atrás, cruzando demasiado otro remate franco e intentándolo también con más peligro desde muy lejos, su especialidad.

FACUNDO BERNAL: 5

Minutos finales para intentar apagar los intentos a la desesperada del Villarreal.

LO CELSO: 5

Se estrenó esta temporada y cumplió reteniendo el balón y forzando faltas.

MANUEL PELLEGRINI: 8

Dio descanso a Antony, para lo que tuvo que cambiar de banda a Riquelme. Apostó por el intercambio de golpes y salió ganando al descanso, porque su equipo está más cómodo yendo al contragolpe que manejando la iniciativa. Está dosificando con acierto a Isco y esperó el momento justo para hacer redebutar como verdiblanco (negriazul en este caso) a Dani Ceballos.