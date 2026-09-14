Iñigo Pérez, hundido: "No estoy dando con la tecla; la segunda parte es dañina y no se puede rescatar nada"
El navarro cree que "no hay que poner paños calientes" y abandona "la moda del pensamiento positivo", abogando por "pasar este duelo, analizar y corregir cosas para encontrar el camino" y no por "vender humo", ya "la idea está clara, pero no se sostiene con marcadores positivos"
Villarreal
Betis
"Hasta el gol que hemos marcado era un escenario planificado, imaginado, que pensábamos que podía suceder. Pero, en cuanto nos han marcado, volvimos incomprensiblemente a lo del otro día ante el RC Deportivo de La Coruña. La imagen de la segunda parte, sobre todo para mí como entrenador, es dañina. No se puede eludir la capacidad de crear fútbol en tus jugadores; indudablemente, no estoy dando con la tecla para generar fe y creencia", afirmaba en la sala de prensa de La Cerámica el míster del Villarreal CF, un apagado Iñigo Pérez, que lamentaba una reanudación que lastima "la confianza" y, aunque "no derrumba todo lo construido, no se puede rescatar nada".
Preocupación
"La preocupación siempre existe. Queremos mejorar todo por pequeño que sea, y no estamos hablando precisamente ahora de situaciones pequeñas, sino de momentos y acciones de gran peso en el resultado. No puedo faltar a la verdad y eludir lo que está sucediendo en estas primeras jornadas de LaLiga".
"Estamos muy mal"
"El sentimiento y el análisis es negativo, es malo, como no puede ser de otro modo. No estamos siendo capaces de dar a nuestra afición lo que merece. No hay que poner paños calientes. No hay ilusión, pero desde mañana hay que empezar a preparar el partido de La Rosaleda. Ojalá sea capaz de convencerles de la forma en que creo que podemos obtener rendimiento. Pero, ahora mismo, media hora o una hora después del partido, hay que dejar la moda del pensamiento positivo e ir a la verdad. Y la verdad es que estamos muy mal".
Un partido pronto ante el Málaga
"Estamos todos, jugadores y cuerpo técnico, también los directivos, muy disgustados, así como la afición con nosotros, porque no les estamos dando nada de lo que merecen. Hay que levantarse ya y generar ilusión, pero hay que pasar este duelo, analizar y corregir cosas para encontrar el camino. No quiero vender humo ni aquello que no veo ahora mismo".
Autocrítica
"La responsabilidad es mía, claro. Creo que el mensaje, la idea, están suficientemente claros. Lo han demostrado durante algunos momentos de los partidos. Pero, cuando no se sostiene con un marcador positivo ante el Deportivo o el Betis, te estás dejando deberes por hacer; tengo que mirarme a mí mismo y pensar qué puedo hacer para salir de este bache y que todo mejore".